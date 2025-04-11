泊錶位夠鐘未取車！港男好心幫司機畀錢加多15分鐘　反被網民鬧爆

本港泊車位難求，咪錶位大多需求殷切。近日有港男發帖稱上午8時在街邊泊車位，見到疑有車主尚未取車，但已接近收費時間，港男於是「好心幫忙」代為繳費增加15分鐘泊車時間，以免車主被抄牌。不過，港男舉動引起網民熱議，網民意見兩極，有人讚揚他善心、具「獅子山精神」，但亦有人批評他「多事」、「縱容晒啲違規人」。



有港男見有陌生司機未及取車險被抄牌，於是代為幫忙繳費延長15分鐘泊車時間。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

幫車友入錢免抄牌

該港男在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，表示近日早上8時，發現有泊於街邊的私家車疑似車主未趕及取車，於是代為繳交15分鐘泊車費，並指「幫你入咗15分鐘，之後就靠你自己啦」。從照片可見，樓主於早上8時05分以八達通在停車收費錶（即「咪錶」）代陌生司機繳交費用，似為幫助陌生司機爭取時間避免被抄牌。

網民意見兩極

有網民留言讚揚樓主，「樓主守望相助，80年代嘅香港獅子山精神」、「好人好事，抵畀你一個讚」、「幫人係香港人嘅美德」、「有時就係爭個一兩分鐘，樓主抵讚」、「$2益車友好過畀庫房啦」。

不過，亦有不少網民不欣賞樓主助人的本意，反而批評樓主的行為「多管閒事」，甚而鬧他「縱容」車主，「唔入錶俾人抄就抵死啦，唔應該助長呢啲人囉」、「嘥X氣！養懶人」、「夠鐘入錶係自己責任，你係助長緊人違規」。

運輸署網頁指香港設有停車收費錶的車位約超過19,000個。（資料圖片）

根據運輸署網頁，截至2023年年底，香港設有停車收費錶的車位有超過19,000個，而收費時間大部份為周一至周六，每日上午8時至午夜12時，而周日和公眾假期則為早上10時至晚上10時。

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