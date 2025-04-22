的士尖沙咀去九龍站收$184！內地女大呻被坑　網民籲向運輸處投訴

近年不少旅客投訴坐的士中伏。有內地女在尖沙咀漢口道，因等了很久也沒有巴士，於是截的士到九龍站再轉機鐵到機場，她指坐了十多分鐘，車費錶由29元突然跳至184元，到埗後司機表示不收八達通，要收現金，她給了200元也沒有找續，內地女認為加上行李費也不會這麼貴，「車上明明有貼可以八達通支付，感覺就是怕為了留紀錄直接跟我說只收現金」，她大呻在香港第一次坐的士便被坑了，後來發現小紅書上也有一堆人稱被坑。



帖文引來網民熱議，有人鬧爆司機行為離譜，不是被坑而是被騙「200差不多可以直接到機場，個司機也太過分」、「直接去運輸處網頁投訴」、「我上次從山頂纜車坐到廟街直接被收了380的港幣，12分鐘路程1600台幣我嚇死了」。



網民籲樓主向運輸處投訴。（Threads圖片）

樓主由尖沙咀漢口道到九龍站，車費由起錶的29元，突然跳到184元。（Threads圖片）

內地女：第一次搭的士覺得被坑了

有內地女在Threads上發文及相片，大呻「在香港第一次搭的士覺得被坑了」的不快體驗。樓主指在尖沙咀等巴士去九龍站機場快線，可是等了很久也沒有車，於是便截的士前往九龍站，她只坐了十多分鐘，但車費由起錶的29元，突然跳到184元，她想以八達通付款被司機拒絕，對方表示只收現金，更離譜的是她給了200元車費，對方竟沒有找續。

樓主認為就算加上行李費也不用這麼貴，又認為對方刻意濫收車資，「車上明明有貼可以八達通支付，感覺就是怕為了留紀錄直接跟我說只收現金」。她因語言不通及趕時間而未有據理力爭，加上看到小紅書上有一堆人被坑的情況，這次經歷讓她大失所望。

樓主指小紅書也有不少聲稱搭的士被坑個案。（Threads圖片）

網民：正常應該40元左右

帖文引來網民議論紛紛，有人認為十分離譜，這不是被坑而是被騙，「200差不多可以直接到機場，個司機也太過分」、「正常應該$40左右，再加上行李費$6件」、「相片中的是高鐵站，機場快線在九龍站，九龍站有專屬的上下客區，根本這些司機是整個行業的害群之馬」。

網民建議樓主去運輸處網頁投訴

有人建議「搭的士也請拍好司機證跟車牌號，以及拿取收據！希望不要再有人被坑而影響去玩的好心情了；有人籲樓主「投訴他，濫收車資是犯法」、「直接去運輸處網頁投訴」。

有同業則留言，「同業的確是良莠不齊，正常做法一定要按錶收費，我還會打發票（收據）給乘客，因為乘客可以憑$50或以上發票買機鐵車票有半價優惠」。