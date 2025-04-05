淫男搭飛機飲香檳起色心　露下體兼偷拍空姐反應　她嚇到通知主管

飲酒記得量力而為，切勿借醉鬧事。1名印尼籍男子乘搭新加坡航空（Singapore Airlines）商務艙，在機上飲了2杯香檳後，懷疑受到酒精影響，在空姐面前裸露下體，甚至用手機偷拍其反應，事後承認1項猥褻暴露罪名，被新加坡法院判處入獄3周。



被告昂加亞認罪，判囚3周。（網上圖片）

飲完香檳休息 拉褲鍊露下體偷拍

涉案23歲男子昂加亞（Brilliant Angjaya）來自印尼，2025年1月23日乘搭新加坡航空商務艙，從中國飛往新加坡，在機上用膳和飲了2杯香檳後就休息。他睡醒後前往廁所小解，回到座位後將手機切換成錄影模式，繼而拉開牛仔褲拉鍊，當場露出下體。

空姐端上餐點時，走到昂加亞的面前，見到對方下體和其手機鏡頭對住自己，即被嚇到移開視線，並將食物放在其折疊桌上，繼而匆忙離開和通知主管。主管聞訊上前了解，昂加亞否認犯案，但在對方要求下交出手機，主管發現相關影片，通知機長報警，航班在當地時間6時45分抵達新加坡樟宜機場，警方隨即拘捕昂加亞。

法官認為，被告行為令到受害空姐的受驚程度加倍。（示意圖/gettyimages）

法官︰不可原諒 判囚3周

案件近日提堂，被告戴上口罩，承認1項猥褻暴露罪名。檢察官認為，案件發生在飛機上，受害人是公共服務工作者，加上被告受到酒精影響，最初否認行為，缺乏悔意，要求判處他4至6周監禁。辯方律師求情時形容「這是1個不當玩笑」，聲稱案發時被告剛結束5個月的留學生涯，不知何時才能再次見到朋友，心理狀態欠佳，所以想用香檳灌醉自己，被告親筆撰寫1封道歉信給受害人，承認自己愚蠢，為自己行為道歉。

法官卻認為「這種行為是扭曲變態的，連想都不該想」，狠批被告行為「不可原諒」，在商務艙的環境下，機組人員和乘客互動頻繁，被告行為令到受害人的受驚程度加倍，但法官認為被告有悔意，判處入獄3周，同時允許被告在宣判後致電給身在印尼的父親。

由於法官下達保護令，所以相關航班及受害人的資料沒有對外公開。

（綜合）