彩票不見了！婦人捐贈衣物慘失2000萬大獎彩票　1原因難尋回慘了

「捐贈舊衣前記得要檢查衣物口袋」，美國1名好心婦人就是在捐舊衣前忘了檢查，結果遭受到「血淚教訓」！該名婦人早前買了張彩票後就塞進外套口袋，後來忘了此事，還將放有彩票的外套連同其他衣服捐到慈善機構。誰知這張彩票的5個號碼正是開彩號碼，她幸運中了250萬美元（約1,940萬港元）大獎。不幸的是，機構已將收到的衣物分發到各地，已無法追蹤中獎彩票的去向。



如果婦人未能在今年5月8日前找回彩票，然後交到彩票公司進行核對領獎，便只能向巨額獎金說再見。



美國1名婦人買彩票中了250萬美元（約1,940萬港元）大獎，卻不慎將裝有彩票的外套捐到慈善機構，至今未能尋回。（示意圖，Waldemar Brandt／Unsplash）

綜合外媒報道，美國賓夕法尼亞州的76歲婦人西蒙尼里魯托（Mildred Simoneriluto）於去年5月在莫瑞斯維爾（Murrysville）某商店購物，順便買了1張Cash 5彩票，仔細放進身穿的牛仔外套口袋，當時她心想「放在這裏我就不會忘了」。但事與願違，她轉眼就忘了此事。

幸運中獎卻不幸把彩票「捐出」

直至2周後，西蒙尼里魯托才知道當日Cash 5開獎號碼，與她所購彩票的5個號碼14、22、33、35、38完全相同，她中了250萬美元（約1,940萬港元）大獎。

西蒙尼里魯托驚喜不已，趕忙在家翻找中獎彩票，但怎麼也找不到，這才記起當時順手將彩票放進了外套口袋。而該件外套已被她連同其他舊衣捐至慈善機構美國越戰軍人協會（Vietnam Veterans of America），該機構會將收到的募捐物資分發到各地。

西蒙尼里魯托誤將放有中獎彩票的外套捐到慈善機構，恐錯失巨獎。（示意圖，非當事人／GettyImages）

「認票不認人」無法領取獎金

西蒙尼里魯托隨即嘗試聯絡機構想取回外套，不過機構回應指該批捐贈物品已運往全國各地，甚至是海外，無法追蹤去向。彩票公司則指，必需憑中獎彩券領取獎金，如果沒有實體彩券，就算她中獎也沒法領獎。

與時間競賽找彩票

而該張彩票的領獎截止日期為今年5月8日，換言之如果西蒙尼里魯托無法在截止日前找回彩票，便無法取得獎金。

西蒙尼里魯托誤將中獎彩票「捐」出去，恐與巨額獎金失之交臂，她在過去約1年時間內，每天都無比後悔與痛苦。不過，她也猜測或許有人已取得該件外套並取走獎金。

（綜合）