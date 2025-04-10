帥空少「裸辭當小販」在航空公司樓下賣燒烤月入翻倍　原因有洋蔥

大陸浙江杭州的一名空少因不滿原來的薪水，裸辭後在航空公司樓下擺攤賣燒烤，收入比過去翻倍。



據稱他裸辭賺錢的原因是為了給身障父更換義肢，以及給女友更好的經濟保障，這一新聞引發陸網熱議。

杭州一名空少為了給身障父更換義肢，裸辭後在航空公司樓下擺攤賣燒烤，收入比過去翻倍，引發熱議。（微博影片截圖）

杭州一名空少為了給身障父更換義肢，裸辭後在航空公司樓下擺攤賣燒烤，收入比過去翻倍，引發熱議。（微博影片截圖）

正妹女友本反對裸辭：最起碼有個正經工作（點圖放大了解更多）：

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綜合陸媒「美麗浙江」與「杭州日報」5日報道，這名游姓前空少表示，自己裸辭擺攤賣燒烤的原因是希望增加收入，並透露從前每月收入僅一萬多人民幣，現在每月可以賺兩三萬元人民幣。

游男表示「原來的工作香但不適合我」，想要賺更多錢是為了家人和女友。他來自單親家庭，父親是身障人士，舊的義肢已經快20年沒有換過了，而新的義肢至少需要五、六萬人民幣，靠原來的工作難以承受經濟壓力。

據報道，游男的女友一開始不同意男友辭職創業，認為「最起碼有個正經工作」，但因為心痛男友獨自辛苦，她每天下班後都會從浙江紹興開車1小時到男友的攤位幫忙。

這一新聞引發陸網熱議，有人感慨空少看似體面收入卻不多：

老實上班做牛馬的真的很難發財。

也有人讚歎男生有孝心，還有正妹女友支持：

「全是狗糧（放閃）呀。」

「別的不說，孝順是真的。」

「有這樣的勇氣，將來差不了！希望他早日實現夢想。」



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