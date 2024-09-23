｢陪爬泰山｣神級服務曝光　夜爬1次450人仔　女大學生接單接到手軟

中國大學生之間出現一個超「夯」新行業，就是在遊客委託下「陪爬泰山」。



內媒指出，中秋與十一連假，許多人會挑戰到泰山爬山，近日有許多年輕人就在社交媒體宣傳「陪爬業務」。

有女大學生指出，陪爬泰山一趟最高收450元（人民幣，下同），每天訂單都接到手軟。她也透露這項行業在中國爆紅的內幕。

近日內地有不少年輕人提供「陪爬泰山」服務。（微博影片截圖）

近日內地有不少年輕人提供「陪爬泰山」服務。（微博影片截圖）

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綜合《極目新聞》等內媒報導，中國近日出現陪玩、陪跑與陪學等「陪伴式服務」，用意是緩解人們獨處時的孤獨感。

「泰山」是中國數一數二難爬的山，爬山過程漫長又辛苦。許多人想挑戰又缺乏動力，擔心會中途放棄。而遊客現在可藉由僱用「陪爬」，找人結伴而行。

一名住在山東省泰安市的女大生邱同學，近日也開始兼差當「陪爬」。她會給每位遊客一份泰山的攻略，包括爬泰山的方法和下山後的吃喝玩樂，希望能吸引更多人來旅遊。

她指出，許多遊客喜歡找大學生陪爬，因為這些學生除了提供陪伴，還會幫忙講解、幫遊客拿包包、拍照，甚至還能幫忙修圖或剪輯影片，CP值超高。

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談起成為陪爬的原因，她透露在網上發現這個職業後，就在小紅書上傳一支相關影片，沒想到粉絲意外漲了約400人。

她後來在抖音發布陪爬相關短影片時，粉絲也飆升約千人。這讓她發現許多人對陪爬有興趣，預約的遊客也越來越多，她就與其他陪爬一起組織團隊。

至於擔任陪爬的價碼，她透露門票都是自行負擔。陪伴夜爬的價碼為450元、白天則是350元。若遊客是學生、軍人或女生，還會給予優惠價。

她透露，現在每週會接到超過40張訂單，預約已經排到十一長假後。

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