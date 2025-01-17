日本「男神公務員轉行做牛郎」意外熱爆小紅書　本尊爆笑回應曝光

這也算是「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」？



有網友在日本路邊見到一輛宣傳車，意外瞥見車上廣告的標語寫著：「前職、國家公務員，現職、王子殿下」，簡單幾個字便讓原PO忍俊不禁，立刻將這張照片發布在小紅書上。

貼文曝光後，引起大陸網友的熱烈討論，甚至釣出牛郎本人的回應。

有網友在日本見到一輛宣傳車的標語寫著「前職國家公務員，現職王子殿下」，照片在小紅書引起熱烈討論。（小紅書）

有網友在日本見到一輛宣傳車的標語寫著「前職國家公務員，現職王子殿下」，照片在小紅書引起熱烈討論。（小紅書）

有網友在日本見到一輛宣傳車的標語寫著「前職國家公務員，現職王子殿下」，照片在小紅書引起熱烈討論。（小紅書）

牛郎得悉自己在小紅書爆紅後這樣回應 IG照片同曝光 點圖放大瀏覽：

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一位網友表示，自己在日本街頭經過一輛宣傳車，但當她定睛一看，卻忍不住直呼：

恨我看得懂日本中國字。

原來這是風俗場所的宣傳車，上面幾個斗大的漢字寫著：

前職、國家公務員，現職、王子様（さま，意即殿下、大人）

還有該位牛郎的照片和藝名，原PO感到十分驚奇，便將該情景發布在小紅書上。

見此，大陸網友紛紛議論，狂刷了5000多則留言：

「這才是真正的走到人民中」

「從為人民服務到給人民服務」

「公務人員下基層（大誤）」

「側面反映日本經濟也不好？」

「世道太差了，鐵飯碗不如下海來得快」

「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」

「特地這麼強調一下，有種禁忌感嗎」

「花錢找他教面試考試經驗怎麼樣」

「再也不會被人罵是稅金小偷了」



也有人指出，日本的風俗產業主要是提供「情緒價值」，這位牛郎選擇轉行反而非常適合：

「可能公務員服務人民，鍛鍊了服務技能，很會提供情緒價值」

「這也不是純看臉吧，感覺主要還是靠情緒智商，和給人提供的情緒價值」

「日本牛郎的服務內容是情緒價值，所以外表不重要的啦」



更有認識對方的網友，直接將貼文分享給牛郎本人，並表示他「受寵若驚」。網友先傳訊息給這位名為結的牛郎，笑稱：

你在小紅書紅了你知道嗎？

看到陸網熱烈的討論，結也幽默回應：

「我是不是應該學中文了？」

「大家會來指名我嗎？」



最後，當網友詢問他是否還有其他話想分享時，結竟然笑喊：

謝謝大家關注我，我很開心！本人比照片好看喔！

逗趣反應讓眾人笑翻。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】