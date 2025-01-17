中國美女買下70萬平方米沖繩小島爆紅　現況曝光已成這連鎖店老闆

兩年前一名中國青島正妹，在網路自爆在日本買下21萬坪（約70萬平方米）小島，還拍下超狂開箱影片引發網路熱議。



如今她在抖音公布現況，表示自己其實沒住在島上，後來還創業成了連鎖咖哩飯餐廳的老闆，打算今年夏天去日本小島辦員工旅遊。

一名中國青島正妹在網上自爆在日本買下21萬坪沖繩小島爆紅，如今她在抖音公布現況，再度引起熱議。（微博影片截圖）

一名中國青島正妹在網上自爆在日本買下21萬坪沖繩小島爆紅，如今她在抖音公布現況，再度引起熱議。（微博影片截圖）

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據《半島都市報》報道，正妹島主是來自大陸青島的張書卿，1989年生。因為到日本讀書，認識了日本出生的華裔老公。夫家很有錢，家族業務有部分是進行稀缺土地交易，因緣際會買下了沖繩最大無人島「屋那霸島」。

張女稱在2020年12月買下小島，但因七八十年前島上曾有人住，島上被分割成很多權利狀，從得知消息到產權交接完畢，前後花了四年的時間。

陸媒報道，該小島起拍價為60萬人民幣，實際成交價不低於6千萬美金（約4.7億港元）。張女是通過合法途徑購入，但詳細價格不便透露，她現在身份也是島主，擁有該島嶼永久使用權。

張女買島後，曾在2023年登島並拍開箱影片。只見風景優美，四周的海水十分清澈，甚至可以看到不同品種的小魚以及珊瑚礁，還有整圈的白沙灘，中央則是大片森林，充滿綠意盎然的氣息。

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事實上買島後，她並沒有到島上居住。對於網友詢問是否能到島上去玩？她回應：

按道理來講，如果我圍起來這塊地，有人進去屬於闖入私人領地。但是目前我們沒想圈起來，也沒想私用，網友想去玩就去。

後來她離開日本，回到故鄉青島開咖哩快餐店，10年後分店達30多家。後來又開了火鍋店，成了成功的女企業家。

張女表示，打算今年七八月去沖繩小島上辦員工旅遊。

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