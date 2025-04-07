大埔夾公仔店公審教師「偷」公仔　CCTV曝逆轉真相：輸唔起唔好開

夾公仔機出貨問題常惹爭議。有大埔夾公仔店在網上地區群組發布閉路電視（CCTV）影片，指控有學校教師於店內教人伸手入出貨口「偷公仔」，批評「為人師表，點解咁無禮貌，教人不問自取？」，又稱已報警處理。



不過網民看過CCTV影片後發現真相，相關公仔早已被夾到掉落出口位，只是出口太細卡住，唯有用手取出「解困」，並非偷竊，揶揄相關夾公仔店「輸唔起唔好開啦」、「好撚核突整到個窿咁撚細，仲好意思話人？」、「仲惡過賭場」。夾公仔店之後更新解釋，但繼續被「鬧爆」。



有大埔夾公仔店在網上地區群組發布閉路電視（CCTV）影片，指控有學校教師於店內教人伸手入出貨口「偷公仔」。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

大埔夾公仔店公審教師「偷」公仔

這算是偷竊？該大埔夾公仔店以匿名身份於Facebook群組「大埔TAI PO」發布1段CCTV影片，指控有學校女教師於店內教人伸手入出貨口「偷公仔」，「為人師表，點解咁無禮貌，教人不問自取？報咗警㗎啦，唔使搵我交代，同警察講啦。大埔XX（學校名）主仼，你係咪都係會咁教你啲學生？」。

CCTV揭公仔卡出貨口 女子伸手取出

影片長45秒，見到事發時間為4月1日晚上約9時40分。當時1名穿黑衣女子成功夾到1隻大公仔，惟因為出貨口太細，公仔部份身體卡住未有掉出。

穿黑衣女子成功夾到1隻大公仔，惟因為出貨口太細，公仔部份身體卡住未有掉出。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

女子顯得不知所措。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

女子顯得不知所措，隨後在路經的疑似女教師提示下，彎腰伸手入出貨口，成功取出公仔。女子大為感激，「真係喎，攞到喎，多謝妳啊」，疑似女教師則說「佢成隻跌晒唔係話淨返啲啲……隻腳啊嘛」。

在路經的疑似女教師提示下，女子彎腰伸手入出貨口，成功取出公仔。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

在路經的疑似女教師提示下，女子彎腰伸手入出貨口，成功取出公仔。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

在路經的疑似女教師提示下，女子彎腰伸手入出貨口，成功取出公仔。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

網民批夾公仔店離譜：輸唔起唔好開！

網民看過CCTV後得悉真相後，認為相關女子只是取出卡住的公仔，並非偷竊，紛紛批評該大埔夾公仔店做法離譜，「好明顯係夾中咗但係個出口擋住，報警啦不如」、「成隻落晒，人哋拎有咩問題？你個洞細個頭出唔到咋，自取有咩問題？」、「輸唔起唔好開啦，為咗呃人錢各出奇謀……香港之恥，cheap X到呢」、「個個行入嚟淨係擺低錢走好唔好？」、「幾蚊成本公仔喺度嘈冤巴閉1隻都唔可以輸出去，仲惡過賭場」、「真係好X核突，整到個窿咁X細，仲好意思話人？呢啲陰質錢畀你賺到都有報應啦！」、「禮物過大不能跌出洞口，可以報海關處理」。也有網民揶揄「直接整個捐款箱咪算」。

網民看過CCTV後得悉真相後，認為相關女子只是取出卡住的公仔，並非偷竊，紛紛批評該大埔夾公仔店做法離譜。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

夾公仔店寸爆回覆再被鬧爆

面對網民圍攻，該大埔夾公仔店更新帖文反嗆「係又X唔係又X。無講過叫人交返貨出嚟同賠錢呢類，由頭到尾係話緊咁樣攞貨唔通知，無禮貌。應該要通知台主」。然而未能平息網民怒火，繼續「鬧爆」，「成個post都冇1個人撐你 ，證明係你自己問題，唔係個客問題」、「見咁多人X你就加多幾句當無嘢？ 又話報警，又話人亂X，又話冇諗過叫人拎返出嚟乜乜乜，思覺失調呀？」。