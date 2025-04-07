恒指暴跌｜瞓身買股想咁做！上進孝順仔慘輸四分一身家：接受唔到

【美國關稅／恒生指數／港股／大跌市／大時代】受美國加徵關稅影響，亞太區股市大跌，港股周一（4月7日）開市一度跌逾2,200點，跌穿21,000關口。跌市引來網民股民一片哀號，網上再熱議有港男曾在討論區發文直指股票大蝕「出咗事」虧蝕數萬元，「差唔多無咗一個月人工……」，感嘆「人生第一次買股票就出事」，求問其他網民可以如何處理，「我只係想平平穩穩咁搵少少錢…我哋小市民可以點做」。



港股迎來大時代，不少人都「損手爛腳」。有港男曾於連登討論區以「出咗事，2年前學人買股票…」為題發文，今日再度熱傳。他指自己2年前開始買股票，「撞正少跌市期間買入（股票），有啲係一手手咁買，有啲大部份就月供」，惟現在已虧蝕了數萬元，「差唔多無咗一個月人工」，遂向其他網民求救，「想問一下，在這種情況下，我哋小市民可以點做…人生第一次買股票就出事，我只係想平平穩穩咁搵少少錢…接受唔到，唉」。

樓主表示，自己要照顧家中兩老「使費好大」，而自己全副身家不足20萬元，「之前放晒落股票度，雖然幾萬好似好少，但對我嚟講好多……」，加上這筆錢，本想用作明年讀「Part time」碩士課程進修使用，直言「無啦啦跌市跌到咁，心理壓力好大！」。

港股迎來大時代，不少人都「損手爛腳」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，認為樓主虧損不算多，當買教訓，「我跌咗2個月人工我都未嘈，你得一個月就開PO？」、「一個月人工買到教訓抵到爛啦，大把人賭錢賭到家破人亡」、「對比好多人，幾萬算少啦」、「咁重要嘅錢竟然擺喺股票」。

也有網民建議樓主轉放銀行定期，表示「打多份工」，會較「穩陣」，「你都係清倉放定期算」、「你都係唔啱喺股票資本市場賺錢，打份工實穩賺」。