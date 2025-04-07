恒指暴跌｜港男列1原因狂賀：見到今次股災好開心！　掀網民罵戰

【美國關稅／恒生指數／恆生指數／台股／香港股市／股災／關稅戰／大時代】受美國特朗普（Donald Trump）政府加徵關稅影響，全球股市受挫，港股恒生指數今日（4月7日）一度跌超過2,800點，逼近20,000點關口。然而在網上大批股民哀號時，竟有港男列出1原因，揚言「見到今次股災好開心」，掀起爭議被「鬧爆」，「係咪有反社會人格」、「好涼薄」。



港股迎來大時代，不少人都「損手爛腳」。

恒生指數大跌 網民哀號：股票輸到無心情返工

美國加徵關稅造成全球股災，港股恒生指數今日（4月7日）開市即急跌超過2,100點，隨後跌勢加劇，一度跌超過2,800點，跌幅超過一成，逼近20,000點關口。

受美國政府加徵關稅影響，全球股市受挫，港股恒生指數今日（4月7日）一度跌超過2,800點，逼近20,000點關口。（Google）

股市暴跌迎來「大時代」，不少股民於網上發帖大呻「蝕到入肉」，前路茫茫不知所措，「股票輸到無心情返工」、「輸咗幾十萬」、「咩股都死啦，1929年級數」、「地圖炮，人人都要死」、「斬晒倉」、「再gap down 接受唔到」。

股市暴跌迎來「大時代」，不少股民於網上發帖大呻「蝕到入肉」。（AI生成圖片）

港男列1原因：有冇人見到今次股災好開心？

然而大批股民哀號時，有港男於連登討論區以「有冇人見到，今次股災好開心？」為題發帖文，指股災反而是低價買入股票好機會，故對股市大跌感到開心，「升到爆股票6181（老舖黃金）、9992（泡泡瑪特）、1810（小米集團-W），一大堆可以之後平價入返」。

有港男指股災反而是低價買入股票好機會，故對股市大跌感到開心。（連登討論區）

網民批「涼薄」：反社會人格？

帖文引起網民爭議，不少人批評港男「涼薄」，「幸災樂禍，無人性」、「呢個時候咁開心嘅，一定係網上扮晒嘢但現實無資產嘅窮X，正常有返咁上下嘅人都唔會想咁」、「師兄係咪有反社會人格？」、「有啲人，只想世界毀滅」。

股災備受關注。（資料圖片）

不過也有網民認同股市大跌是機會，「有危先有機」、「玩得貿易戰預短期跌係必然，現在就係睇眼光同實力的時候，要懂得止蝕撈底」、「股災才是能倍翻倍賺的時機，機會都是靠自己把握的」。