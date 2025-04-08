的士司機雙手離軚剪指甲！孕婦乘客怒拍片公審　網民轟危駕籲舉報

駕駛搵食車輛，最緊要注意安全，否則隨時累人累己！有孕婦在網上發布影片，指早前坐的士去醫院時遇到「恐怖」司機，對方竟然在駕駛途中，雙手離開軚盤不特止，還要剪指甲，樓主怒極拍下影片，半分鐘的影片見到司機在剪不停，而她更拍下的士車牌，認為實在離譜，決定在網上公審涉事司機。



影片引來不少網民留言，不少人大感驚訝，「高手在民間，失手在陰間」、「嘩！佢咁樣載客好危危啫！渣車剪指甲佢都得」、「剪埋腳甲就話佢勁」、「危駕，入得」，由於樓主拍了影片作證，不少網民呼籲她作出舉報，不要姑息。



的士司機雙手離開軚盤剪指甲，眼睛只瞄了一下放在軚盤旁的手機一眼。(影片截圖）

的士司機開車時十分專心地剪指甲。（影片截圖）

司機眼睛只瞄了一下放在軚盤旁的手機一眼，便十分專心地剪指甲。（影片截圖）

司機開車時雙手離軚剪指甲

該名女網民在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發片，她指自己懷孕正坐的士前往醫院途中，但中途發現司機竟雙手離開軚盤，很專心地剪指甲，她便拍下影片作證。從半分鐘的影片可見，司機一直在剪指甲，眼睛只瞄了一下放在軚盤旁的手機一眼，便全程專注剪指甲。

樓主拍下涉事的士的車牌，繼而在網上公審。（影片截圖）

女乘客拍片公審

樓主認為該司機的行為十分離譜，妄顧乘客安全，於是拍下該車車牌，並將之在網上發布公審。

帖文引來不少網民議論紛紛，有網民奇怪樓主如此冷靜，「咁你都忍到？好嘢，條命畀佢keep住你都咁冷靜」，樓主回應「我懷孕了，去緊醫院，沒精力跟他爭，好驚！」。

網民也鬧爆司機行為離譜，嘲諷「高手在民間，失手在陰間」。（影片截圖）

網民：高手在民間，失手在陰間

另有網民大表驚訝，「有自動駕駛系統？」、「嘩！佢咁樣載客好危危啫！渣車剪指甲佢都得」、「剪埋腳甲就話佢勁」、「高手在民間，失手在陰間」，有人認為「危駕，入得」。有人則分享遇到其他離譜的士司機，「昨日坐的士都係咁撳電話，撳咗最少20分鐘！無停過」。

根據法例，如因單手駕駛而引起操控失當，影響行車期間穩定性，對其本身或其他道路使用者構成潛在危險，有可能觸犯「不小心駕駛」罪，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。