股災│26歲碩士瞓身炒股勁蝕$XX萬慘了　決定咁做：歷史應記住這天

【股市／恆生指數／恒生指數／股災／關稅戰／特朗普】美國關稅政策觸發全球股市動盪，港股恒生指數4月7日（星期一）暴跌逾3,000點，失守2萬點關口，是歷來最大點數跌幅。股災下股民一片哀號，有「全職炒股」、專攻北交所港股的內地26歲碩士，就在小紅書發布影片講述慘況，單日虧損了21萬人民幣（逾22萬港元），悲呼「3年努力清零」，又說「歷史應該記住這一天」，「直接虧麻了，太慘烈了，已經無話可說了」。不過他強調，會繼續把所有錢「炒股」，「這個決定是永遠不會變的」。



影片引來網民熱議，不少人分享「慘況」，「沒事……我已經虧45w了。刪軟體」、「一天110w沒了」。也有網民表示，「習慣就好，現在才1天」、「這個東西和學位沒關係吧，從大專生到博士，面對這樣的行情，只要不是空倉，大概率都要虧……」。



專攻北交所港股的內地26歲碩士在小紅書發布影片講述慘況。（小紅書影片截圖）

26歲碩士炒股虧蝕21萬人民幣呻慘：歷史應該記住這一天

該名自稱碩士的內地男生，4月7日晚上於小紅書「二狗炒股日記」頻道以「26歲碩士炒股，一天虧20萬，不想說話了」為題發布影片，感嘆1天的虧損令「3年努力清零」，「今天是2025年的4月7日，歷史應該記住這一天，這是我入市5年以來單日虧損最大的一天，今天一共虧了21萬，21萬幾乎是我今年和去年下半年的所有盈利，在一天時間全部灰飛煙滅」。

專攻北交所港股的內地26歲碩士在小紅書發布影片講述慘況。（小紅書影片截圖）

專攻北交所港股的內地26歲碩士在小紅書發布影片講述慘況。（小紅書影片截圖）

專攻北交所港股的內地26歲碩士在小紅書發布影片講述慘況。（小紅書影片截圖）

比新冠肺炎疫情時期更嚴峻：虧麻了

樓主表示，與2020年新冠肺炎疫情比較，今次虧損更多，感嘆「太殘酷」，「那個時候剛爆發那個疫情的時候，那個時候雖然是千股跌停，但是那個時候我的本金沒有那麼多，我的本金只有20萬，所以說那個時候千股跌停就跌了2萬塊錢，現在我的本金200多萬，已經跌得只剩190萬。太太太殘酷了，相當於一天跌了當時整個的本金」。

樓主續說，股市雖然升漲時有「複利效應」，惟下跌時也會有「複利效應」，「這跌起來也太嚇人了，我從來沒有1天虧超過10萬的，今天直接讓我滿倉跌停。而且我持有的很多都是北交所港股，直接虧麻了，太慘烈了，已經無話可說了。人當麻木的時候已經沒有感覺了。明天再虧20萬，我估計也沒什麼感覺了」。

美國關稅政策觸發全球股市動盪。（資料圖片）

堅持繼續全力「炒股」

不過樓主未有放棄「炒股」，聲言「我已經選擇把我這輩子的錢，全部放在股市裏，包括以後未來所有的收入，全部放在股市裏，這個決定是永遠不會變的，投資方向未來30年不變」。

不過樓主未有放棄「炒股」，聲言「我已經選擇把我這輩子的錢，全部放在股市裏」。（小紅書影片截圖）

網民：習慣就好

網民看過影片議論紛紛，不少人分享慘況，「沒事……我已經虧45w了。刪軟體」、「一天110w沒了」、「我是你十倍，玩遊戲就得尊重遊戲規則」、「一樣滿倉，跌了9%，不過你選的標的更激進，大環境不好能咋滴，唯一的念想是國內救市了」。也有網民安慰樓主，「沒關係的，你也賺過21萬」、「還不錯，還有190萬！還是贏家」、「當年天天千股跌停，連續一周呢，都觸發熔斷了，也這麼過來了，習慣就好，現在才一天」。

帖文引來網民熱議。（小紅書）

亦有網民指出，「這個東西和學位沒關係吧，從大專生到博士，面對這樣的行情，只要不是空倉，大概率都要虧……」、「你這個心態『如果不炒股就怎麼怎麼樣』，相當成問題。虧點小錢要死要活的。你能一個跌停虧完去年今年全年利潤，還哀怨，只能說明你得換個賽道」、「炒股不看學歷」、「歷史應該記住這一天？你自己記住就行了」。