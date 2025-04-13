搭港鐵遺手袋！乘客交還職員兼網上尋人　物主失而復得做1事獲讚

好人好事！有乘客搭乘港鐵，目睹有女子下車時因過於匆忙，遺留手袋在座位上，她擔心對方袋內物品會被他人盜走，故將手袋交還車站職員，同時在網上發文，呼籲物主盡快前往領回手袋。失主其後順利從車站拿回手袋，透過帖文主動聯絡樓主，表示為答謝她，已以其名義捐款予照顧流浪動物的機構。樓主和女子的善舉獲不少網民讚揚，「感謝你為陌生人做的美事」、「幫到人嘅開心係用錢買唔到」、「This post made my day」。



有乘客搭港鐵時目睹有女子不慎遺留手袋，即時交還職員再網上尋人，令對方順利領回失物獲讚。（示意圖／網上圖片）

女子搭港鐵匆忙下車 不慎遺留手袋

該乘客於周一（4月7日）下午在threads帳號發帖，指她日前搭乘港鐵東鐵線一列開往羅湖或落馬洲的列車，目擊有女子因為過於匆忙，在太和站下車時不慎遺下手袋。從樓主上傳照片所示，1個白色的斜孭袋被遺留在座位上。

女子匆忙下車，不慎遺留白色的斜孭袋在座位上。（threads圖片）

乘客交還職員再網上尋人 順利領回手袋做1事答謝

樓主形容當時內心「十五十六」，擔心若然不理會，女子手袋內的物品會被盜走「乜都無晒」，所以在粉嶺站下車，將手袋交給車站職員，同時於網上失物群組發文，呼籲物主盡快前往拿回手袋。樓主之後在帖文上傳截圖，指該女子已順利從車站認領手袋，更為了答謝她，以其名義捐款500元，予收容被遺棄動物的相關機構。

女子感激樓主將手袋交還職員，遂以其名義捐款予收容被遺棄動物機構。（threads圖片）

網民激讚：兩個都係難得嘅善心人

帖文一出，許多網民都大讚樓主善舉，「感謝你為陌生人做的美事」、「幫到人嘅開心係用錢買唔到，你幫到人之餘仲幫到浪浪，好人一世平安！」、「This post made my day」、「你哋兩個都係難得嘅善心人」。有留言則以自身經歷，證明「好心有好報」，「早幾個月我執到部iPhone畀返個機主，佢話畀幾嚿水我，我都無要。到今朝我唔見咗部電話，最後係一班晨運嘅公公婆婆執到畀返我」。

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