譚仔姐姐做埋designer？用電腦設計海報引熱議　目擊者：大癲！

「譚仔姐姐」連設計師工作也要做？近日譚仔雲南米線員工在店內用電腦設計海報一事引起關注，有食客在店內用餐時發現「姐姐」員工正在做設計，於是偷拍影片在網上分享，驚訝道「大癲！而家譚仔姐姐要做埋design？無budget到咁樣？」。



有網民留言讚賞「姐姐」多才多藝，「譚仔姐姐個個都咁勁嘅，個個都暗藏絕技」，不過亦有網民認為做「打工仔」不容易，「證明咗香港打工有幾辛苦，壓價不特止，仲要工作範圍超出原本個職級，有啲工作根本唔係你做，但夾硬要你做」。



近日譚仔雲南米線員工在店內用電腦設計海報一事引起關注。（Threads影片截圖）

「譚仔姐姐」店內用電腦設計海報

發現「譚仔姐姐」做設計的食客在Threads分享影片，可見「姐姐」穿着員工服，背對鏡頭，聚精會神使用電腦設計海報，海報上寫有「港式米線」字眼。樓主驚訝「譚仔姐姐」不單要煮米線、做侍應、做收銀，還要懂得做設計，猜測譚仔是否削減員工開支。

網民：譚仔姐姐多才多藝

帖文引來網民熱議，有人大讚「姐姐」身懷各種技能，「原來呢張poster係由譚仔姐姐設計，真係多才多藝」、「被服務員耽誤嘅設計奇才」、「譚仔姐姐好勁，design都做埋，咁要食翻碗試下啦」、「可能係本身做設計師人工太低，所以要秘撈多份譚仔姐姐啫」。

有食客在店內用餐時發現「姐姐」員工正在做設計，於是偷拍影片在網上分享。（Threads影片截圖）

網民：譚仔cut budget？

有網民則認為，「譚仔阿姐都要做埋設計？譚仔真係cut budget定點？」、「譚仔姐姐仲要做埋designer，公司慳咗一個headcount，係咪會加譚仔姐姐人工㗎」、「食肆不可能花錢買貴的繪圖軟件和請designer，連搵設計公司的錢都慳」、「連譚仔阿姐都識做埋design，各界designer的前境」。

亦有網民留意到「姐姐」所用的設計軟件，「如果冇睇錯，譚仔姐姐應該用緊難度系數最高嘅Word檔做design，希望公司畀佢用Canva，無咁辛苦」，有網民糾正說「姐姐」是用微軟簡報（Microsoft PowerPoint），「要用ppt做poster都唔易」。

「姐姐」穿着員工服，背對鏡頭，聚精會神使用電腦設計海報。（Threads影片截圖）

譚仔開直播請教設計海報

翻查譚仔facebook專頁，譚仔似是有「新搞作」，最新帖文提到會開直播請教譚仔迷做海報設計，「除咗煮米線，腦細想禾撈多瓣，做埋海報設計，但設計呢家嘢，禾真係識條……米線，所以想開個IG直播請教各位譚仔迷！得閒就入嚟教下禾」。未知被偷拍在店內做海報設計的「姐姐」是否與這活動有關。