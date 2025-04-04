港女吃米線遭透明硬膠卡喉嚨　店員堅稱是腐皮　一度拒退款惹熱議

網上不時有網民分享在餐廳食物中吃出異物，有港女於網上發文表示，日前外賣了一碗連鎖米線店的米線，「食食下食到成塊膠嘅物體卡住喉嚨」，吐出來後發現是一塊「膠」，立即拍下照片在外賣平台申請退款，卻被拒絕。她隨即致電分店查詢，店員理直氣壯指出該塊是「腐皮」，稱「腐皮煮耐咗係會變透明同變硬」。經一輪爭辯後，店長才答應退款，而港女稱已就事件報食環署。《香港01》正就事件向涉事米線店查詢。



有港女於網上發文表示，日前外賣了一碗連鎖米線店的米線，「食食下食到成塊膠嘅物體卡住喉嚨」。（Threads圖片）

外賣米線食出硬膠兼卡喉嚨

該港女於Threads發文，她日前在外賣平台Keeta點了一碗連鎖米線店的米線，「食食下食到成塊膠嘅物體卡住喉嚨，嘔返出嚟發覺原來係一塊膠」，於是立即拍下照片，在Keeta申請退款，但「10秒都無就話商戶拒絕退款」。

港女於是致電分店詢問，接聽電話的店員理直氣壯指出，「嗰塊係腐皮嚟㗎，唔會退款」，她不滿說「係咪肯定係腐皮？我依家包起呢塊嘢落去你舖頭，你話係腐皮嘅話你同我食咗佢？」，之後店員着她等等，要先問一下店長。

港女立即拍下照片，在外賣平台Keeta申請退款，卻被拒絕。（Threads圖片）

店員堅稱是腐皮煮太久變透明變硬

等了數分鐘，店員堅持說是腐皮，「係腐皮嚟㗎，我哋menu無任何食物有膠」，港女指出「塊嘢透明，完全硬㗎喎！」，她指店員繼續「死撐」，「係啊，腐皮煮耐咗係會變透明同變硬」。

港女於帖文批評道，「出色啊，你哋啲腐皮係咁㗎？使唔使食環上去check下你哋啲腐皮係咪可食用啊？」。她又於留言區補充，「最後搞咗一輪，個店長聽電話先肯退（錢）畀我」，她分享事件目的是「純粹畀大家知道下啲員工有幾出色」。

港女斥接聽電話的店員「死撐」說「係啊，腐皮煮耐咗係會變透明同變硬」。（示意圖／資料圖片）

網民不信腐皮會變透明 斥店員厚面皮

網民紛紛直指店員解釋誇張荒謬，「透明腐皮...咁都有得兜」、「煮耐咗會變透明同硬，講得出都幾厚面皮」、「佢係腐皮？我寧願信個店員係秦始皇」，有人則說「好慘…食到塊膠仲要同一班三唔識七嘅人解釋自己點食到」。有網民分享曾於同一米線店食出「膠」，「我都試過，又係食到舊膠差啲吞咗，但panda（foodpanda）肯即刻退返錢」。

有網民分享，「我都試過，又係食到舊膠差啲吞咗，但panda（foodpanda）肯即刻退返錢」。（Threads圖片）

前員工：店長要求須即時撳拒絕外賣退款

有做過該連鎖米線店半年員工的網民聲稱，若在外賣平台申請退款的話，「啲店長係一定會叫啲員工第一時間撳『拒絕退款』，交畀外賣平台處理，因為如果唔係嘅話，啲店長就要寫report」。

有做過該連鎖米線店半年員工的網民聲稱，若在外賣平台申請退款的話，「啲店長係一定會叫啲員工第一時間撳『拒絕退款』」。（Threads圖片）

有網民建議，「報食環吧，唔知點解啲連鎖畀漏/錯嘢係好企硬唔認唔退款的」、「食嘢遇到異物唔好掉，影相報1823，食環會即日上門收拎去化驗，係咪腐皮等lab報告，食環仲會出sms通知你驗到乜」，而樓主亦回覆說已報食環。