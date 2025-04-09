超丟臉！台女在奈良東大寺為拍「櫻花飄落」狂搖樹　日本人怒制止

日本、韓國適逢櫻花季，不少台灣人都紛紛外遊賞櫻。



對此，一名網友分享，在日本看到一名台灣遊客，為了拍到櫻花飄落的畫面，竟在櫻花樹下大力搖晃樹枝，連日本民眾都不滿上前制止。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

有網友分享，在日本看到一名台灣遊客為拍櫻花飄落的畫面竟大力搖晃樹枝，連日本民眾都不滿上前制止。（Threads截圖）

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

+ 11

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在日本奈良東大寺，發現一名戴墨鏡的台灣遊客，為了要拍到櫻花飄落的照片，在櫻花樹下大力搖晃樹枝，連小朋友都在拍打櫻花樹，最後被日本民眾上前制止，才停止行為。

這名網友進一步說明，遠遠的就看到她在搖晃樹枝：

一直搖、一直搖，櫻花都被妳搖掉了，別人要看什麼？

呼籲大家務必保持公德心，當個有素質的觀光客。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「有夠沒素質」

「是台灣人更要撻伐，超沒水準」

「好生氣！為何要破壞台灣形象？」

「才從日本回來，路上很多吵鬧的都是台灣人，我也覺得丟臉」

「真的不要以為在日本沒水準的是大陸人，台灣人有超車的跡象」

「外遊真的不要丟台灣人的臉啦」

「真的會被日本人討厭」



【延伸閱讀】台灣遊客東京上野車站「超失禮行為」惹怒全場 日本站務員出手了（點圖放大閱讀）：

+ 10

延伸閱讀：

大叔搭捷運放送「股票分析影片」妙齡女悠悠吐這句 視網膜忍不住比讚

50元便當回不去了 他愣：店家每隔幾個月就調漲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】