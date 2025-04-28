外賣員傳這訊息騷擾：可以搭訕嗎？　港女嚇哭失眠　報警兼投訴

外賣員利用職務便利，騷擾顧客也太可恥了吧！有港女於網上發警世文，分享遭網上外賣平台外賣員騷擾的恐怖經歷，慘呻「冇諗到嗌外賣都可以嗌到報警」。樓主表示，叫外賣後回家時，剛好與外賣員乘搭同一升降機，故當面取了外賣。後來外賣員傳訊息騷擾，說「你是我喜歡的那個」、「可以搭訕嗎？」，又打出她的住址，聲稱在其樓下，令她受盡驚嚇，「嚇到我喊+瞓唔着」。樓主稱現已報警及向涉事網上外賣平台投訴。



《香港01》已就事件向涉事網上外賣平台查詢，正等候回覆。



樓主稱近日被外賣員傳訊息騷擾，對方說「你是我喜歡的那個」、「可以搭訕嗎」，又打出她的住址，聲稱在其樓下，令她受盡驚嚇。（《正港分局》劇照）

該港女於Threads發文講述事件，她早前突然收到陌生人WhatsApp訊息，起初因不知道是何人就沒理會，但見對方再度傳訊息，樓主頓感疑惑，「以為係我識嘅人玩我」，故回覆了對方。對話過程中，對方提到「你是我喜歡的那個」、「可以搭訕嗎」，因對方說話方式奇怪，加上能夠打出其住址，稱會去找她，樓主心裏發毛，覺得很恐怖，於是封鎖了對方。

從外賣App找出涉事外賣員電話號碼

樓主細想最近陌生人當中，只有外賣員知道她的住址與電話號碼，於是在網上外賣應用程式一個個訂單翻找外賣員電話號碼，嘗試找出與騷擾者對應的號碼，沒想到竟然真的找到出來，她大呼「ching咁大膽」。

後來樓主的朋友與該外賣員在WhatsApp互傳訊息期間，外賣員提到在樓主家的樓下，她直言「嚇到我喊+瞓唔着」，現已報警及向涉事網上外賣平台投訴。

對話過程中，外賣員向樓主說「你是我喜歡的那個」、「可以搭訕嗎」。（Threads圖片）

後來樓主的朋友與該外賣員在WhatsApp互傳訊息期間，外賣員提到在樓主家的樓下，她直言「嚇到我喊+瞓唔着」。（Threads圖片）

樓主：依家好驚佢會嚟搵我

樓主指出，平日叫外賣，都會要求外賣員將外賣放在門口後離開，「聽到佢哋走之後我先至會拎（盡力避開）」，惟這次她在街上叫了外賣，「因為真係好肚餓，諗住到屋企，外賣已經到咗」。樓主與朋友一起回家時，剛好與外賣員乘搭大廈同一升降機，「睇到佢拎住我嘅外賣，就問佢係咪我嗰層，佢話係，我畀訂單佢睇，佢畀外賣我，我話唔該，到咗我嗰層佢搭𨋢落返去，全個過程就咁多」，而當日她更戴了口罩和帽，亦穿了風褸。

樓主希望涉事網上外賣平台和警方能好好處理事件，直言「依家好驚佢會嚟搵我」。

樓主說，希望涉事網上外賣平台和警方能好好處理事件，直言「依家好驚佢會嚟搵我」。（《《紳士的品格》劇照）

網民斥涉事外賣員：害群之馬

網民留言斥責該外賣員，「呢啲真係害群之馬嚟」、「黐線，真係影響到正常嘅同行，直情要炒啦」，又指出「呢啲人手法可能會好極端，小心人身安全」。

有網民分享類似經歷，「癲，不過幾年前我同個女仔frd叫外賣，正常屋苑住宅，之後個外賣仔text我哋問有無得畀錢X（進行性行為）」、「我都試過類似嘅事，WhatsApp問我喺度做緊咩，又話靚女可唔可以一齊玩？冇覆佢仲打電話嚟」。

網民獻計：外賣app用男人名

有網民建議各種保障自身安全的方法，「外賣app用男人名，平時都係叫擺門口，等佢走咗我先出去拎」、「所以好似我一個女仔住，我會整個勾喺門口，叫佢哋掛喺度就走得啦」、「呢個就係我寧願自己落街都好少嗌外賣app嘅原因」。