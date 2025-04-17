堅信號（上海）生煎皇外賣飯盒　疑藏曱甴及人體毛髮　店方有回應

由藝人江若琳的丈夫蕭唯展（Oscar）開設的堅信號（上海）生煎皇，日前被爆出涉食安問題！有食客在網上圖文並茂發帖，指光顧屯門某分店購買外賣，事後打開飯盒驚見內藏疑似蟑螂屍體，以及人體毛髮，惹來網民關注。有人批評餐廳衛生環境惡劣，「兩樣同時間出現」、「想嘔」，亦有留言建議事主應向食環署舉報。



堅信號（上海）生煎皇回覆《香港01》查詢時表示高度關注有關外賣事件，指事發後約半小時，已有關政府部門前來檢查，檢驗結果是合格滿意。該公司強調向來非常着重客人的餐飲體驗，無論是食物出品衛生、店舖清潔或店員服飾等，亦有非常嚴格的監控、標準及流程，故對此事件亦感驚訝，並在當天立即安排此分店進行大清潔。



藝人江若琳的丈夫蕭唯展（Oscar）開設堅信號上海生煎皇，有食客在網上爆料，指食物存衛生問題。（資料圖片）

堅信號上海生煎皇買外賣 內藏疑蟑螂屍體及人體毛髮

涉事食客在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，指光顧屯門愛定商場的堅信號（上海）生煎皇，購買了1個外賣飯盒，及後打開飯盒卻發現內藏疑似蟑螂屍體以及人體毛髮，故調侃稱「呢（餐）都幾豐富」。

有食客光顧屯門愛定商場的堅信號上海生煎皇，指購買飯盒內藏疑蟑螂，以及人體毛髮。（資料圖片／非涉事分店）

飯盒內藏啡黑色小昆蟲及黑色神秘毛髮

從事主上傳的2張照片所見，相信他是點叫1盒秘製豬扒菜飯，其中1張照片顯示菜飯中出現1隻啡黑色的小昆蟲；另一張照片則看見豬扒黏着1條黑色、較粗長毛髮，毛身帶點捲曲，目測長度不像是動物身上毛髮，故令網民大感嘔心。

事主點叫秘製豬扒菜飯，菜飯出現1隻啡黑色小昆蟲。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

另外豬扒亦黏着1條黑色、較粗長的毛髮，毛身帶點捲曲。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

網民感嘔心：廚房衛生環境超差

有網民看過照片後驚呼「恐怖」，「想嘔」、「兩樣同時間出現」、「一盒雙炮」、「曱甴體毛combo（混合）」、「嘩！都好多料喎」、「廚房衛生環境超差」，又笑稱「得罪廚房佬？」、「send畀江若琳睇」。另有人就建議事主向食環署舉報，「如果係就報食環啦，仲喺係度講」。

（facebook「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）