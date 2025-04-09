壽司郎樂富店驚現鼠蹤！食客：經理叫唔好影相　官方發公告這樣說

壽司郎有老鼠！有港男於網上發文指出，壽司郎樂富分店出現老鼠，在天花板吊燈上竄走，更稱經理「叫唔好影相」。壽司郎於事發同日在網上發公告，指出由於需進行店內調整，樂富店須即時提早閉店，而閉店翌日，樂富店如常營業。



有港男於網上發文指出，壽司郎樂富分店有老鼠，在天花板吊燈上竄走。（Threads影片截圖）

壽司郎驚見老鼠 港男：經理叫唔好影相

該港男4月2日於Threads發文指出，「樂富壽司郎，隻米奇好食好住」，影片可見，有隻身形龐大的老鼠在天花板吊燈上竄走，四處張望。港男更說：「食到一半個經理仲叫唔好影相。」

有港男於網上發文指出，壽司郎樂富分店有老鼠，在天花板吊燈上竄走。（Threads影片截圖）

有港男於網上發文指出，壽司郎樂富分店有老鼠，在天花板吊燈上竄走。（Threads影片截圖）

有港男於網上發文指出，壽司郎樂富分店有老鼠，在天花板吊燈上竄走。（Threads影片截圖）

網民：樂富鼠患嚴重

有網民笑言，該隻老鼠是「五星級大鼠」，「人哋係大廚嚟」、「出嚟巡視業務」、「佢可能係睇下啲人點評佢啲手勢」，又留意到「都好大隻下」、「好肥嘟嘟」，有網民則指出，「我就係呢間分店食完腸胃炎」。

有網民表示，樂富一向鼠患問題嚴重，「樂富本身好多老鼠，垃圾站嗰邊養咗好鬼多」、「街市嗰邊夜晚成個米奇樂園咁」、「上次喺隔籬冰室食嘢，兩隻米奇喺我頭頂上面跑步比賽，睇嚟樂富幾多老鼠」。

有網民說，「其實老鼠可以走好遠，嗰區有鼠患應該報食環同議員處理，有啲餐廳有假天花睇唔到老鼠」、「其實有食物嘅地方就一定有老鼠，就算清潔得幾乾淨都好，啲老鼠始終有腳」。

港男更說，「食到一半個經理仲叫唔好影相」。（Threads影片截圖）

港男更說，「食到一半個經理仲叫唔好影相」。（Threads影片截圖）

壽司郎即日閉店

壽司郎同日於社交平台專頁發公告，指出「由於4月2日（三），需進行店內調整，壽司郎樂富店將即時提早閉店」，翌日壽司郎再出聲明表示樂富店如常營業。

壽司郎同日於社交平台專頁發公告，指出由於需進行店內調整，樂富店須即時提早閉店。（「香港壽司郎」fb專頁圖片）