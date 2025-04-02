米芝蓮祥興記生煎包店有老鼠！廚房內生猛走動超驚嚇　店家咁回應

米芝蓮餐廳有老鼠！近日網上流傳1段影片，有港男發現尖沙咀祥興記上海生煎包店內廚房有生猛老鼠走動，該店獲米芝蓮必比登推介，網民揶揄「五星級大鼠」、「今次拎硬米奇芝蓮」，不過亦有網民認為港男大驚小怪，「我以前都做過廚房佬，間間食肆都有老鼠㗎啦！」。



祥興記上海生煎包店負責人王先生回覆《香港01》查詢表示，「（老鼠）間間（食肆）都有㗎啦」，猜測老鼠是從附近大廈垃圾房走來，在白天店舖開門營業時偷偷竄進店內，而店內放有老鼠籠滅鼠，「我哋咩（滅鼠工作）都做齊晒」，另外昨日及今日（4月1及2日）食環署人員有前來巡查及進行滅鼠工作。



有港男發現尖沙咀祥興記上海生煎包店內廚房有生猛老鼠走動。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

米芝蓮祥興記生煎包店內有老鼠

該港男4月1日於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文寫道：「尖沙咀祥興記，招牌五星級大鼠。」他上傳1段15秒影片，字幕寫道：「尖沙咀祥興記堅到X街。」

影片可見，當時是晚上時分，祥興記已關門，1隻大老鼠在店內廚房、靠近對街外玻璃位置伏着，一動也不動，港男問「你喺度做乜嘢呀？」，隨後敲了敲玻璃，老鼠聽到聲響，迅即逃走到隱閉位置，港男驚訝地說，「哇，咁X生猛，呢間乜X嘢嚟㗎？哇，祥興記，癲」。

有港男發現尖沙咀祥興記上海生煎包店內廚房有生猛老鼠走動。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

港男問老鼠「你喺度做乜嘢呀？」，隨後敲了敲玻璃。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

老鼠聽到聲響，迅即逃走到隱閉位置。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

老鼠聽到聲響，迅即逃走到隱閉位置。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

尖沙咀祥興記上海生煎包店獲米芝蓮必比登推介。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

網民斥：可以食少間，仲話係米芝蓮

帖文引來網民熱議，有人揶揄「招牌走地鼠」、「鼠店長嚟，落場休息緊」、「證明啲嘢幾好食」、「生煎包啲肉保證新鮮」，亦有人批評「咁大隻好恐怖」、「咁可以食少一間，仲話係米芝蓮」、「要快快處理，整頓一下」、「Call得食環」。

不過也有網民指出，「有食嘅地方就吸引老鼠，有乜嘢奇怪」、「大驚小怪，睇到咪報食環囉，擺埋片上網，你叫人哋仲點做生意」。