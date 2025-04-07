牧羊少年咖啡館水杯有玻璃碎！食環署發現餐器具有缺口　已提檢控

有港女於網上發文表示，上周六（４月5日）到旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出來赫然發現是1塊玻璃碎片，職員獲告知篒收走水杯和碎片，而經理稱已連同其他杯一起清洗，還說「咁呢啲係玻璃，有碎片好平常」，其說法令事主不滿，繼而於網上公審餐廳。



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食環署發言人表示，今日（4月7日）派員到位於旺角的涉事持牌普通食肆巡查，其間發現用餐器具有缺口情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）即時向該處所持牌人提出檢控，並向其作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人和環境衞生。



根據《食物業規例》（第132X章），所有經營食物業的人，須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切家具、物品、設備及用具保持清潔，不受有害物質沾染，維修妥善及無裂縫或缺口。違例者一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月。



有港女於網上發文指出，日前在旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出來赫然發現是1塊玻璃碎片。（Threads圖片）

牧羊少年咖啡館：玻璃杯或用洗碗碟機清洗時損毁

「牧羊少年咖啡館」回覆《香港01》查詢時表示，當時員工細心觀察事主所用玻璃杯，「發現玻璃杯本身並無任何破損，懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下」。員工當場表示歉意，「並立即將相關物件棄置，免得又不小心循環到下一個客人使用」。

餐廳提議免全單費用 事主堅持埋單

「牧羊少年咖啡館」續說，約10分鐘後，事主要求取回玻璃碎片，由於碎片體積細小，並已棄置在垃圾桶中，故未能找回，經理已即時解釋情況，並提議免去全單費用。經溝通後，經理給了其中1位分區管理層的電話予事主聯絡，而事主說「因為利益關係，堅持要埋單先離開」。

「牧羊少年咖啡館」指出，已將相關玻璃杯棄置，「免得又不小心循環到下一個客人使用」。（「牧羊少年咖啡館 - 旺角雅蘭中心」fb專頁圖片）

稱如水杯破裂會立即棄置

至於帖文關於「有碎片好正常」的說法，「牧羊少年咖啡館」釋，當時經理回覆事主「因為水杯係玻璃材質，所以有機會出現損毀情況，有機會係用洗碗碟機嘅時候出現碰撞，導致出現損毁，然後依附喺杯中」。隨後經理拿出1隻較早前已破爛的水杯（非事主原先所用水杯）給事主觀看，是想說明如水杯有任何破裂情況都會立刻棄置，並不會給客人使用。

店方指出，經理當時確認及關懷事主有沒有𠝹傷或流血，事主離開後，員工已立即全部水杯再清洗檢查，以杜絕類似事件再發生，周日（4月6日）亦會再次檢查所有餐具器皿，以食客安全為最優先事項。

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