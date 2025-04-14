大廈換金色信箱！港男驚呼：骨灰龕位咁款！　網民嘲：好土豪好俗

大廈信箱通常都是使用銀色金屬製作，惟有港男於網上發文分享，其所住大廈突然換了金色信箱，他直指設計猶如「骨灰龕位咁款」，大呼「大吉利是」。網民也附和指金色信箱如土豪設計，又笑言「真係好金喎，每日行過眼都閃爆」、「郵差叔叔派信要戴黑超」。



有港男於網上發文分享，其所住大廈突然換了金色信箱，他直指設計猶如「骨灰龕位咁款」。（Threads圖片）

該港男於Threads發文分享金色信箱照片，可見大堂牆身裝有兩排金光閃閃的信箱，而信箱排列略顯雜亂，以單位英文字分組，與一般按樓層分組不同，相信住客及郵差第一眼也難找到對應信箱。

大廈換金色信箱 港男：骨灰龕位咁款！

港男驚呼，「嘩！乜金光燦爛，但同周圍嘅裝修設計顏色完全唔配！大吉利是！驟眼望落去，骨灰龕位咁款！」。他指出，雖然管理處事前有通知會更換信箱，但沒想過「換到咁金碧輝煌」，又直指「夜總會咁嘅氣派」。

網民附和指出，金色信箱如土豪設計，又笑言「真係好金喎，每日行過眼都閃爆」。（Threads圖片）

不少網民也不滿意金色信箱設計，「好土豪，好俗，金色嘅擺設好難carry」、「土豪金信箱都第一次見」、「用金色唔係問題，但天花牆身地板顏色同埋大堂燈光都要襯埋」、「一眼睇係有啲大吉利是，睇真啲反光反成咁，周身唔聚財」。

網民：管理處有錢無掟使

對於港男說金色信箱像骨灰龕位，有網民笑言「攞啲證件相黐幾張落去試下」，亦有網民表示，「信箱有必要換咩，除非五六十年樓啦」、「管理處有錢無掟使」、「呢個排列方法郵差派信應該會覺得燥底」。