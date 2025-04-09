天水圍驚現恐怖異象！「漫天黑色飛蟲」影片瘋傳　真身是「它」？

天水圍驚現恐怖異象？本港網絡瘋傳影片，指天水圍居屋天頌苑附近上空出現不明黑色飛蟲漫天飛舞嚇人一幕，拍攝者更指這些飛蟲「愈飛愈多係咁向上移」，驚訝「求救」：「點解會咁㗎？」



影片引來網民、街坊關注，有人直呼恐怖，「咁誇張」、「唔止幾百隻喎⋯⋯」，又擔心是否災難前先兆，「異常生態，小心小心」、「有天災前先兆……？」、「天佑香港」。也有網民認真分析，估計飛蟲真身是「它」，對環境有益。



本港網絡瘋傳影片，指天水圍居屋天頌苑附近上空出現不明黑色飛蟲漫天飛舞嚇人一幕。（Facebook群組「天水圍街坊鄰里」影片截圖）

天水圍上空驚現「漫天黑色飛蟲」

天降異象？有天水圍街坊4月7日（星期一）下午於Facebook群組「天水圍街坊鄰里」等群組發布影片，驚訝留言向其他街坊「求救」：「我想問咩事呢？突然間出面幾百隻烏蠅喺到飛來飛去，點解會咁㗎，你哋嗰到有冇咁呀？」

影片見到，當時正值白天，天水圍居屋天頌苑附近上空有大批不明黑色昆蟲在空中高速亂飛，數量之多身影覆蓋天空。

天水圍居屋天頌苑附近上空有大批不明黑色昆蟲在空中高速亂飛，數量之多身影覆蓋天空。（Facebook群組「天水圍街坊鄰里」影片截圖）

天水圍居屋天頌苑附近上空有大批不明黑色昆蟲在空中高速亂飛，數量之多身影覆蓋天空。（Facebook群組「天水圍街坊鄰里」影片截圖）

天水圍居屋天頌苑附近上空有大批不明黑色昆蟲在空中高速亂飛，數量之多身影覆蓋天空。（Facebook群組「天水圍街坊鄰里」影片截圖）

樓主之後補充，現場目測飛蟲不止數百隻，而且「愈飛愈多係咁向上移」，幸好其家有裝蚊網，「如果唔係飛晒入嚟嚇死」。

街坊呼恐怖：天災先兆？

網民、街坊看過影片嘩然，有人直呼恐怖，「咁誇張」、「密到起雞皮」、「今日（4月7日）個股市震親佢哋？」。但亦有不少人擔心該「異象」是否災難前先兆，「異常生態，小心小心」、「有天災前先兆……？」、「天佑香港」。

有網民認真分析，推測飛蟲真身是「烏蠅」、「蜜蜂」或「黑水虻」。（Facebook群組「天水圍街坊鄰里」影片截圖）

網民分析黑色飛蟲真身

也有網民認真分析，推測飛蟲真身是「烏蠅」、「蜜蜂」或「黑水虻」，「唔怪之得剛才吃完午飯返到屋企見到有隻烏蠅飛咗入屋，我住近新北江，不過隻烏蠅反應有啲遲鈍，好容易被我用個膠袋捕捉到！」、「之前觀塘秀茂坪都有！飛咗入屋似係蜜蜂，個身微黃黑間，就係緬甸地震嗰日」、「應該係蜜蜂，呢個月份開始分蜂」、「似蜜蜂分巢」、「倘若近堆填區，會不會是黑水虻？黑水虻是1種進食有機廢物的昆蟲，能將動物糞便、腐爛的有機物如腐肉和植物性垃圾等轉化為高品質蛋白質，亦可以應用於處理廚餘，能給環境帶來貢獻」。