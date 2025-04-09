西環「砵仔糕婆婆」街坊不見擺檔！孫兒證去年離世　網民大表不捨

砵仔糕這種懷舊傳統小吃已買少見少。有港女在網上發文發相，稱西環某潮州飯店門口，有位婆婆賣砵仔糕近40年，其後上了小紅書變得爆紅，每晚有數十人排隊買砵仔糕及打卡，令附近居民不勝煩擾而投訴，港女指不知是否婆婆被投訴而不再做，因她近期已不再見到婆婆出現。有網民指已97歲的婆婆，在去年11月正式「退休」仙遊了。



帖文引來網民熱議，「阿婆無做半年囉，係佢個仔擺」，「我三月開始經過都唔見，食咗好多年，每次佢開檔都會買」、「recall（回想）返記憶，當年好似賣$5定$10個」； 有人解釋婆婆沒有做的原因，「朋友話婆婆舊年11月走咗，97歲」。



婆婆擺檔近40年，有網民指不見她數月，後來才知她已離世。（Openrice圖片）

不少網民緬懷婆婆手藝。（Openrice圖片）

不少網民緬懷婆婆手藝。（Openrice圖片）

婆婆擺檔賣砵仔糕近40年

有港女早前在Threads上發文，指西環的某潮州飯店門口，有位婆婆擺走鬼檔賣砵仔糕數十年，她以前不時光顧，但近期已沒有再開檔。樓主稱，朋友向她表示，婆婆的砵仔糕檔之後被人放上小紅書後爆紅，吸引不少遊客來光顧及打卡，惟絡繹不絕的人潮為街坊帶來困擾，不知婆婆是否因被人投訴而沒有再做。

帖文引來網民熱議，「靜雞雞贏唔得咩？仲要放小紅書？」、「問題係小紅書咩？個問題明明係啲人乜都投訴一餐，自私到爆」。

孫兒證去年11月仙遊

不過有知情網民解釋，97歲的婆婆已於去年11月「仙遊」，正式「退休」離世了，所以沒有再開檔。該網民又說，婆婆已擺檔近40年，但自2002年砵仔糕開始由孫子製作，她每次經過檔口都會問孫兒有關婆婆近況，得悉噩耗。

不少網民緬懷婆婆手藝。（Openrice圖片）

網民引述婆婆孫兒指，去年11月97歲的婆婆已正式「退休」離世了。（網上圖片）

網民不捨：由細食到大

不少網民自言「由細食到大」，對婆婆離世感到不捨，「佢賣呢檔嘢20幾30年了」、「recall（回想）返記憶，當年好似賣$5定$10個」、「我三月開始經過都唔見，食咗好多年，每次佢開檔都會買」。

亦有網民問「所以仲有冇機會食到？」，樓主回應「要睇下佢啲後人會唔會繼續做」。