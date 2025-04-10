啟德驚現「AIA貴賓專用」尿兜廁格！　網民：輸入保單號先用到？

公廁內也有專用尿兜廁格？網上近日流傳啟德體育園廁所照片，有港男發現男廁有尿兜上方貼了「AIA貴賓專用」告示，有港女於女廁2個廁格門上發現相同告示，照片引來網民熱議。有網民好奇問道「使唔使拍QR code，證明我係AIA貴賓，先可以用㗎？」、「非貴賓用咗有咩後果？係咪有保安喺暗處埋伏，一見到濫用就撲出嚟捉人」，又笑言「入到去要輸入保單號，個馬桶蓋先會打開」。



翻查資料，英國樂隊Coldplay巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》香港站4場，於4月8日至12日在啟德體育園舉行，友邦保險（AIA）是Coldplay演唱會的獨家保險合作夥伴，未知「AIA貴賓專用」尿兜廁格是否為演唱會而設。《香港01》正就事件向友邦保險（AIA）及演唱會主辦方Live Nation HK查詢。



網上近日流傳啟德體育園廁所照片，有港男發現男廁有尿兜上方貼了「AIA貴賓專用」告示。（「__him.0929___」Threads圖片）

啟德體育園男女廁有「AIA貴賓專用」尿兜廁格

有港男於Threads發文貼出1張男廁尿兜照片，問「啟德你在做什麼？」，他加上的定位顯示該男廁位於啟德體育園。照片可見，最近門邊的1個尿兜上方貼了「AIA貴賓專用」告示，並附有英文提醒外籍人士。

帖文隨即引來1名港女回覆說，在體育園女廁2個廁格門上發現相同告示，「要買咗幾多錢保費先可以去呢個洗手間」，又好奇是否有專人「喺廁所門口check保費單」，合資格才允許使用該廁格。

帖文隨即引來1名港女回覆說，在體育園女廁2個廁格門上發現相同告示。（「mingyingse」Threads圖片）

網民：用廁所要出示AIA貴賓證明？

有網民留言笑說，「證明我買嘅保險俾佢課咗落去買尿兜位」、「畀咗幾多管理費先可以有vvvvvvip尿兜」、「貴賓：喂，師兄，你用咗我個尿兜喎」、「先生，拉返褲鏈先，麻煩出示AIA貴賓證明」，亦有人表示，「原來到今時今日男廁依然無隔板」、「只係廣告位一個，而且廣告成功」。

有網民指出，「幾廿年以來已經有嘅做法，咁多人大驚小怪」、「幾十年前，啲商場廁所洗手盤，都會寫咩咩酒樓專用」，有人解釋原因，「應該係餐館酒牌要求有廁所，個牌擺喺嗰度為咗滿足牌照條件」。

Coldplay演唱會香港站現場氣氛熱烈▼▼▼