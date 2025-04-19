美女街邊大便！外套擦完屁屁丟別人家門　阿伯疑拈糞塞嘴：甜甜的

在街邊大小便已是不對，之後竟然還將髒物丟棄在他人家門外？近日有台灣網民分享影片，1名容貌標緻的美女在街邊大便，再用外套擦拭，之後將沾滿排泄物的外套丟在他人家門外。事後更可見1名伯伯用手指觸碰外套再放進嘴中，疑似做出「舔糞」的舉動，令網民咋舌直呼「惡心」！



不過，有眼利網民留意到伯伯並沒有真的接觸污物，只是在開玩笑，又指事件荒誕得令人發笑，「阿伯讓我笑出來了」、「看到別人丟大便外套在家外面也沒生氣還能開玩笑，好有氣度」。



有台灣網民分享影片，指1名美女在街邊大便。（網上影片截圖）

網民家門外驚見「大便外套」

有台灣網民於4月5日在社交平台Threads轉載一段Instagram限時影片，內容顯示1名女子在街上大便。影片的原樓主表示，早前發現家門外離奇出現1件淺色外套，而外套上沾染了大量糞便。樓主於是查看家門外的閉路電視，發現是1名容貌姣好的超短裙女子在其家外停泊車輛的隱蔽位置如廁，之後用手上的外套擦拭排泄物後再丟棄。

外套經擦拭後有明顯褐色污垢（紅圈示），相信是排泄物。（網上影片截圖）

美女就地大便 髒外套隨便丟

從影片可見，女子站在整排電單車後方觀察街上情況，同時拉起短裙並用外套反復擦拭臀部，而原本白淨的外套被使用後有明顯褐色污垢，相信是大便。女子之後略作整理，丟下外套逕直離開。而樓主也在影片中表示該名女子「長的那麼美」，結果卻在街上大便，還將骯髒的外套丟在其家外，而樓主的鄰居也都發現情況，「早上起來我們跟鄰居都在討論」。

樓主指女子容貌姣好，卻做出有違公德的行為。（網上影片截圖）

女子事後將髒外套丟在別人家門外後離開現場。（網上影片截圖）

影片後續 伯伯開玩笑「假舔糞」引議

不過，影片最令人目瞪口呆的是後半段。因為1名伯伯發現外套後，竟然伸出手指碰外套做出疑似拈取糞便的舉動，然後將手指放進嘴中，然後用台語說「甜甜的」，還笑指那些只是朱古力。

伯伯的動作令不少網民感到震驚，甚至有人懷疑伯伯真的「嚐糞」。不過樓主在影片上的文字，有說明伯伯只是在開玩笑。而且如果仔細觀察影片，可發現伯伯伸出食指觸碰外套，但放進嘴裏的卻是尾指，相信只是在與旁人玩鬧取樂。

1名伯伯發現外套後，竟然伸出手指碰外套做出疑似拈取糞便的舉動。（網上影片截圖）

伯伯伸出食指觸碰外套，但放進嘴裏的卻是尾指。（網上影片截圖）

網民感震驚、惡心

不過，影片畫面並沒提及時間、地點，也無從確認真偽；而且相關影片現已被刪除，但仍被網民下載分享至其他平台，並引起極大迴響。

有網民留言表示震驚，「我看了什麼，用外套擦屎？」、「今天網路用的夠多了」，也有人批評女子沒有公德心，「重點是屎跟外套都留着很沒公德心」、「擦沒關係，至少帶走嘛，丟在那邊有夠噁」。另有網民就表示伯伯充滿幽默感，「阿伯讓我笑出來了」、「看到別人丟大便外套在家外面也沒生氣還能開玩笑，好有氣度」。

（綜合）