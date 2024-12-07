美食廣場男童當眾換尿片擦屁股！人母這樣做傳濃烈糞味　後續更衰

在用餐的地方，當眾為孩子換尿片眾擦屁真的好嗎？新加坡有Food court（美食廣場）日前出現令人嘔心的一幕，有女子於市民用餐的繁忙時間期間，竟在眾目睽睽下為兒子「換尿片擦屁股」，登時令現場充斥難聞糞味。事件惹起食客不滿，遂通知廣場經理到場處理，惟女子被勸阻時不但沒有表示抱歉，更懶理對方，繼續坐在長椅上自言自語，其態度令目擊者極為不滿，遂拍照於網上公審該缺德行為。



照片在網上瘋傳後，網民紛紛怒斥涉事女子行為自私，「這些人真是一點禮貌都沒有，好像周圍沒人一樣」、「那是大家吃飯的地方，有夠嘔心的」、「會有衛生問題啊」。



新加坡有女子於Food court用餐繁忙時間，當眾為男童更換尿片，令現場飄散濃烈糞味。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

Food court當眾替男童更換尿片

馬來西亞媒體報道，新加坡1名女子於Food court（美食廣場）當眾為男童擦拭屁股及更換尿片，引來同場食客不滿，更被拍照放上網公審。拍照的食客在facebook群組「COMPLAINT SINGAPORE」發帖，指於11月29日晚上約7時30分，到當地某購物廣場內的Food court用餐，目睹有女士於眾目睽睽下，為兒子清洗屁股和換尿片，不解稱「不知道為什麼她需要在那裏清潔，撬開孩子的屁股來清理糞便」。

男童下身赤裸被「看光光」

從樓主上傳的2張照片可見，當時Food court內有不少食客正在用餐，而涉事女子則脫下兒子尿片，餐桌上擺有疑似兒童專用的濕紙巾；男童目測年約2歲，赤裸下半身站在Food court的長椅上，只顧低頭玩電話，等待媽媽換尿片。

女子先是擦拭兒子的屁股，再為他更換尿片，現場傳出異味惹來食客不滿。（FB「COMPLAINT SINGAPORE」圖片）

樓主見狀即時向Food court的經理投訴，經理便上前制止該女子生為，惟她當時已經替男童換好尿片，正在收拾物品。不過，樓主形容女子面對經理勸阻時，看上去毫無歉意，反而是望向別處自言自語，繼續坐在長椅上。

現場傳出糞便異味 惹同場食客不滿

樓主認為當時屬晚餐高峰時段，對於女子無視其他食客，當眾為男童擦拭屁股以及更換尿片感到難以置信，同時對用餐區域充斥糞便異味極為不滿，故即時拍下照片並公審到網上，隨即惹來網民關注。

樓主指，從Food court步行2分鐘即有廁所，以及更換尿布設施，故對女子行為感不解。（示意圖／GettyImages）

網民怒斥女子行為自私

許多網民批評女子行為自私無禮，「沒家教」、「這些人真是一點禮貌都沒有，好像周圍沒人一樣」、「可憐的男孩被迫脫光衣服，讓所有人看到」。樓主後來補充，其實從Food court步行2分鐘便有廁所，亦有提供更換尿布設施，故有人提出質疑，「美食廣場都有廁所，為什麼不去洗手？懶還是什麼」。

（facebook群組「COMPLAINT SINGAPORE」）