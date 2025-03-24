DSE口試考場傳濃烈糞味！考生稱：絕對有人瀨咗　考評局這樣回應

考試期間如聞到糞味會否影響表現？今屆中學文憑試（DSE）正進行得如火如荼，當中英國語文口試早前已完成。不過有考生在網上發文，指在英語口試的最後一天，在觀塘某中學的考場內傳出一陣糞味，質疑是否有考生因太緊張而失禁。帖文隨即被瘋傳，亦引來不少考生熱議，有聲稱自己在場的網民言之鑿鑿表示「絕對有人係二號考室嗰度瀨咗出嚟」，更形容「真係臭唔係講笑」，慨嘆「考之前我仲要比臭味精神攻擊」。不過，亦有考生表示「完全聞唔到」，有人則表示若事件屬實，有關考生恐留下陰影，對他表示同情，亦希望其他人多體諒，「將心比己，無人希望發呢種事」。



考評局回覆《香港01》查詢時表示，2025年文憑試英國語文科說話能力考核，已於3月20日完成，整體試場運作順利。如考生在應考時若發現有關試場環境或偏離既定考試程序的異常情況，可在試場內向試場主任或考務人員提出，並請其提交報告予考評局；亦可最遲於考試日後7曆日內，透過考評局網頁的特定表格提出報告。



網傳有DSE試場傳出濃烈糞味，更惹來失禁疑雲。（示意圖／資料圖片）

有聲稱是今屆DSE考生在Threads上發文，指在最後一天口試當日，聽聞在牛池灣1間中學參加口試場地傳出陣陣「屎味」。（Threads截圖）

DSE試場傳屎味 懷疑有人失禁

今屆中學文憑試（DSE）歷時8天的英語口試，已在3月20日完成，有聲稱是今屆考生早前在Threads上發文，指在最後一天口試當日，聽聞在牛池灣1間中學參加口試場地，傳出陣陣「屎味」，更懷疑是否有其他考生因緊張而失禁。

有考生網上聲稱：有人瀨咗

帖文一出引來不少同屆考生留言，有自稱是樓主朋友的考生做證人，他指「絕對有人係二號考室嗰度瀨咗出嚟」、「有陣糞味飄咗過嚟，真係臭唔係講笑，我當下直接呆咗」，幸好他被同場表現出色的考生分散了注意力，不過他在考前４小時已開始緊張，在考前更被臭味精神攻擊，但他也明白「真係好緊張會忍唔到」，囑咐各位考生加油努力考試。

有考生在網上留言指有人當時在試場「瀨咗」。（《教束》劇照）

網民惡搞狂標籤同學

此外，有不少考生借帖文惡搞，有人更自認「其實瀨嗰個係我」，或整蠱其他同學，標籤對方名字，指他們當時緊張到「瀨屎」，「我老友retake（重考）太緊張」。有人笑言「一個po（帖文） 釣咗成班人出嚟認瀨屎１，好難聞唔到」。有人則表示「Siu4（笑死）真係有咩？我完全聞唔到」、「我冇聞到」。

有網民則形容如事件屬實，絕對是悲劇，「諗下你係當事人，一啲都唔好笑」，相信該考生是身體不適仍勉強應考，希望大家多給予包容及同情。