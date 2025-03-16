公廁紙巾側面「驚現不明血跡」醫生警告使用恐染病 原因細思極恐
撰文：ETtoday
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近期社群媒體瘋傳影片警告，提醒民眾使用公廁時須特別留意衛生紙側面，若發現異常凹痕、孔洞或不明血跡、污漬，很可能是毒品針頭留下的痕跡，恐怕增加感染風險，令網友直呼可怕。
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綜合MBN等韓媒，這類影片近期在社群平台廣為流傳，英國網紅醫生梅澤爾警告，衛生紙上的凹痕與污漬可能是注射非法藥物過後，為清潔針頭而刺出的血跡。
儘管透過衛生紙傳播病毒的案例極度罕見，仍充分有可能發生。因此專家建議，若發現衛生紙上有詭異痕跡或孔洞，應避免使用，若可以的話最好自備衛生紙。
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也有韓國YouTube頻道去年發布相關影片，至今累積逾780萬次觀看。許多網友都稱曾見過類似情況，紛紛留言表示：
「上個廁所也好難」
「連上廁所都不能放心」
「以後上廁所要自備衛生紙了」
「不能因為照片是國外的就太過大意」。
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