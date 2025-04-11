尖沙咀iSQUARE現「糞路」！啡色異物遺地面有延伸 目擊者：好癲
撰文：桃樂斯
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香港商場再現「黃金」！有網民途經尖沙咀iSQUARE國際廣場時，發現地面出現1坨相信是糞便的啡色物體。從他上傳照片可見，「糞路」有延伸跡象，現場擺放「小心地滑」的告示牌，提醒行人小心，而他就對於商場地面出現糞便覺得離奇，故發文詢問「咩人會就地屙屎？」。
《香港01》已就事件向iSQUARE國際廣場查詢。
iSQUARE國際廣場地面現「糞路」
該目擊者在threads帳號圖文並茂發帖，崩潰形容「好癲」。帖主指4月10日早上途經尖沙咀iSQUARE國際廣場時，於地面看見糞便痕跡，形容甚至連升降機地板都無法倖免，難為商場的清潔工雖然對此感到驚訝，但仍要笑着地清潔，因而發文質疑「咩人會就地屙屎？」。
啡色物體遺留地面 「糞路」有延伸跡象
從帖主上傳的2張相片所見，iSQUARE廣場地面出現「糞路」，1坨啡色物體被遺留在地面，相中目測明顯有延伸的跡象，但未知「糞路」實際延長多遠。現場有擺放「小心地滑」的告示牌，提醒經過行人小心，相信商場職員正在處理事件。
尚未知糞便屬人為 還是動物所為
有網民看過帖文後笑稱，「小朋友嘅咖哩，你識條鐵麼」。惟目前尚未知曉糞便到底是人為，抑或動物所為。
（threads＠mr_bread_13）
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