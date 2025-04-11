綠燈「閃燈」過馬路遇警察　小紅書女1原因毋須罰款：血淚教訓

【交通規則／過馬路／罰款／香港旅遊】為打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，保障市民寶貴生命，警方不定時不定點在全港各區進行大型執法行動。有女生就在小紅書發相發文，指她日前在銅鑼灣，想於綠燈「閃燈」時過馬路，卻遇上警察，幸好1原因毋須罰款，提醒其他人小心，「真實血淚教訓」。



為打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，保障市民寶貴生命，警方不定時不定點在全港各區進行大型執法行動。（資料圖片）

綠燈「閃燈」過馬路遇警察 小紅書女1原因毋須罰款

過馬路要遵守交通規則，以策安全。該女生4月9日於小紅書以「香港罰款雷區│綠燈過馬路都被罰」為題發相發文，講述她上星期於銅鑼灣過馬路差點被罰款2,000元經歷，「真實血淚教訓」。

有女生在小紅書發相發文，提醒其他人過馬路時要注意交通規則。（小紅書）

樓主指出，當日她於交通燈綠燈「閃燈」時過馬路，剛好遇到警察，幸好她只是跨出了半步，獲警察提醒後未有罰款，「上周在銅鑼灣差點被罰2,000！就因為綠燈閃爍時跨出了半步……阿Sir瞬間出現：『小姐，這是違法的！』」。

樓主指出，當日她於交通燈綠燈「閃燈」時過馬路，剛好遇到警察，幸好她只是跨出了半步，獲警察提醒後未有罰款。（AI生成圖片）

除了綠燈「閃燈」不能過馬路，樓主亦整合其他在香港會被罰款行為，包括「港鐵飲食」、「禁區吸煙」、「隨地吐痰」、「巴士上層站立」、「亂餵鴿子」等，提醒其他人小心注意。

亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。