濫用公屋│有齊資料想舉報　1原因房署指無法查　網民：咁都唔得？

【公屋／濫用公屋／公屋舉報】政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。有港男於網上公屋討論區發帖文，稱他知道有公屋住戶濫用公屋，包括購買物業及違規把單位放租，然而因為缺少1項資料，獲房屋署告知「唔夠料查」，無法成功舉報。



帖文引來網民熱議，有人感到詫異，「畀埋名、電話number都唔得？」、「原來咁嚴格」；亦有網民認為是正常，「最基本嗰啲資料都冇，個個都叫房處查，佢哋咪好唔得閒」、「連人哋地址，住邊都唔知，資料唔齊，3,000蚊唔係咁易賺」，不過也有網民質疑真偽。



政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。（資料圖片）

港男欲舉報濫用公屋 缺1項資料獲告知「唔夠料查」

公屋是社會重要資源，不應濫用！該港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發布帖文，指他知道有人濫用公屋10多年，違規出租予朋友居住，還有購買自住物業，明顯不符合居住公屋資格。

樓主稱他已擁有對方「全部資料」，但由於缺少對方「公屋樓層門牌號」，獲房屋署告知「唔夠料查」，意味無法成功舉報對方濫用公屋。

樓主稱他已擁有對方「全部資料」，但由於缺少對方「公屋樓層門牌號」，獲房屋署告知「唔夠料查」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

網民驚訝：原來咁嚴格，3,000元不易賺

網民看過帖文議論紛紛，有人感到詫異，「畀埋名、電話number都唔得？」、「原來咁嚴格，我見有好多人想賺嗰$3000投訴人哋」。亦有網民認為是正常，「最基本啲資料都無，個個都叫房處查，佢哋咪好唔得閒，點知係咪整蠱」、「連人哋地址，住邊都唔知，係咪聽返嚟㗎，資料唔齊，夠膽篤人背脊，就要問清楚，3,000蚊唔係咁易賺」。

不過也有網民質疑真偽，「點解冇門牌？樓層？作故仔都認真啲啦」、「正常房署會以私隱理由，唔會同舉報人講立唔立到案同調查進度」、「唔太信，有全部個人資料但無門號會查唔到？」、「有物業點隱瞞到？」。隨即有網民解釋，「政府啲資料未必互通，隨時各自山頭」。

有網民感到詫異，也有網民認為正常。（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）

購買物業須申報 違規出租公屋或違法

根據房委會網頁，公屋住戶在購入香港住宅物業後（簽訂任何協議，包括臨時協議1個月內），戶主及所有成員必須主動向房委會申報；如租戶拒絕申報，其公屋單位租約將會被終止。

另外，未經房屋委員會同意，無論是否收取租金，租戶或佔用人將公屋單位分租給他人是違法行為，可能導致房屋署終止租約及／或刑事檢控，佔用人亦可能因此在前租賃協議終止後2年內失去申請公屋資格。