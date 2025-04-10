野豬出沒注意！夜入田灣徘徊垃圾桶旁疑覓食　拖篋大媽1舉動惹議

野生動物闖入鬧市時有發生。近日網上流傳影片，有2隻體型瘦小的野豬闖入田灣，在垃圾桶及紙皮車旁徘徊，似在覓食。其間有1名拖行李篋的大媽停下拍攝，並在野豬靠近時，連忙「以篋當盾」擋在身前，雖露怯卻仍要堅持拍片。



不少網民留言表示疼惜野豬，「陰功，餓到要落嚟搵食」、「好瘦好細隻」，而大媽堅持拍片的行為也引起網民關注，並建議不要為了拍攝野豬而忘了保持距離，「保持返距離啦，有咩事嘅就又搞到隻豬俾人人道」、「好似當佢哋怪獸咁又驚又要影相」。



田灣石排灣道有2隻野豬出沒。（「香港人」FB影片截圖）

影片被上傳於Facebook專頁「香港人」，配文稱「香港仔又有2師兄出現」。事發地點為田灣石排灣道，但未知事發確切日期。影片顯示，有2隻野豬於晚間走入田灣，在石排灣道路牌下方垃圾桶旁嗅聞，似在尋找食物。

有2名女途人站在馬路旁拍攝野豬。（「香港人」FB影片截圖）

途人近距離拍攝野豬

在野豬翻找時，有2名女途人站在馬路旁駐足拍攝，距離頗近，當野豬接近時，其中1名拖着行李篋的大媽即時怯一怯，然後用篋擋在身前似充當「防護盾」，與野豬隔開距離，但期間一直不忘拍攝。

野豬看了她兩眼未有理會，之後野豬又走近一旁的紙皮車，翻找一會後從車上扯下1塊紙皮。兩豬合作扯咬片刻，最終放棄紙皮箱離開。直至影片結束前，另有1名伯伯拿着手機跟在野豬身後拍攝。

大媽用篋擋在身前隔開野豬，但期間一直不忘拍攝。（「香港人」FB影片截圖）

大媽用篋擋在身前隔開野豬，但期間一直不忘拍攝。（「香港人」FB影片截圖）

網民心疼野豬：陰功

影片引起網民熱議，有網民表示重視野生動物生存空間，亦憐惜野豬狀況，「陰功，餓到要落嚟搵食」、「好瘦好細隻」、「香港仔個邊大量劈山起樓，搞到人哋要落嚟搵食」，並認為片中野豬安靜覓食，未有影響他人，望人類包容以求共存，「其實只要唔好搞佢哋佢哋就唔會驚就唔會攻擊你啦。共存咪幾好」、「佢哋都無做咩，搵食啫，放過佢啦」、「都係搵食啫，佢哋都有權生存，點解要趕盡殺絕」。

有1名伯伯亦拿着手機跟在野豬身後拍攝。（「香港人」FB影片截圖）

網民籲與野豬保持距離

另外，也有網民關注片中拍攝野豬的大媽，建議發現野豬時要保持距離，別為拍片而騷擾野豬，「行埋去影嗰班，真係以為『野豬=野生豬』咁簡單」、「保持返距離啦，有咩事嘅就又搞到隻豬俾人人道」、「其實人容納到野雀，野狗，點解唔可以容納野豬，好似當佢哋怪獸咁又驚又要影相」、「唔好行咁埋，撞埋嚟就慘」。

不過，亦有網民擔心野豬頻頻出沒覓食，認為應該跟從漁護署指引，不要自以為「行善」投餵食物，助長野豬聚集，「收埋啲無謂嘅同情心，唔好餵佢哋，唔係愈嚟愈多就大劑」。

漁護署已人道處理1,628隻野豬

根據漁護署網頁，自2021年11月起，截至今年4月9日，漁護署已人道處理了1,628頭在市區及民居附近對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬；而漁護署亦提醒市民不要餵飼野生動物。

據《野生動物保護條例》（第170章），非法餵飼野生動物（包括野豬、猴子及野鳥）可被處定額罰款5,000元或被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁1年。

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