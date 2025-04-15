同事飲茶夾錢拒「除大數」！1招計到盡極庹縮　全網看傻眼斥肉酸

不少上班族都會於午膳和同事外出吃飯，日前有打工仔分享遇「庹縮」同事經歷。事緣他和同事外出飲茶，最後計算總數時每人應付105元，其中1位同事拒絕「大數除開」，要求撇除他沒有吃過的數碟點心，再付相應金額，故被其他人嫌棄為人斤斤計較，有同事更嫌棄稱「下次飲茶唔好預佢，搞到咁麻煩！」。



網民都一面倒批評該同事，形容其「極品」，「以為自己好均真，其實就犯眾憎」、「咁樣真係好肉酸」，同時嘲諷「出到嚟社會何必咁計較，佢係咪做會計？」、「叫佢下次帶個電子磅去食」。



有打工仔午膳和同事去飲茶，夾錢時拒絕「除大數」，1句話捱轟肉酸。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

打工仔午膳偕同事去飲茶

該打工仔投稿至threads「奴工處」專頁，分享日前午膳和同事去飲茶，順道邀請另一個部門的某位同事。當眾人點叫點心時，為了以示尊重，循例先詢問大家有沒有個別點心想吃，便會優先下單那些點心。

同事拒「除大數」 更提出1方法計到盡

直至最後夾錢時，負責付款同事便向另一部門同事稱，「頭先每人夾返$105，PayMe或者FPS都OK！」。對方當時要求查看單據，之後竟表示「頭先我有講我唔食蘿蔔糕、雞扎、奶皇包、叉燒包同埋春卷！唔好計我呢幾碟？」。

被眾人嫌棄麻煩：下次飲茶唔好預佢

負責付款同事聞言很詫異，向對方解釋「我哋一向都係大數除開，除開無咁難計喎！」，但對方拒絕「除大數」，堅持要求同事先撇除以上數碟點心，再將總數除開。付款同事最後只好照辦並收取對應金額，但事後卻向他人強調「下次飲茶唔好預佢，搞到咁麻煩！」，事主亦有感那位同事實在太計較。

該同事要求撇除他沒有吃過的點心，再將總數平均除開，計算他應付金額。（《大叔的愛》劇照）

網民斥肉酸：以為自己好均真，其實就犯眾憎

許多網民批評該同事為人「極品」，「時常都話唔識做人慘過唔識做事，一百幾十蚊social費都唔肯畀」、「以為自己好均真，其實就犯眾憎」、「最憎呢種人成日扮有原則，無所謂無下次之嘛」、「飲茶105蚊算抵」、「咁樣真係好肉酸」、「呢啲人只適合獨食」，又揶揄對方「出到嚟社會何必咁計較，佢係咪做會計？」、「叫佢下次帶個電子磅去食」、「咁公司有好多嘢都唔使佢做，係咪可以扣糧？」。

應對「庹縮」同事方法

有人則提議各種方法應對如此「庹縮」同事，「下次叫佢喺隔籬開張枱，自己食幾多計幾多就最好，飲茶都咁計法」、「要咁樣計都得，張枱12個人叫酒樓開12張咭或者點餐code，同枱食飯各自修行，不過要咁樣食飯就唔好去好過」、「咁計佢食咗啲咩逐粒計囉，一粒蝦餃都值10幾蚊」、「我都有呢啲同事，食過一次嘢就唔會再有人叫佢」。

（threads＠slavedepartment）