打工仔以為升職請全體同事食飯　食詐糊欲收回飯錢　網民：好樣衰

升職加薪是不少辛勞工作上班族的願望，但卻不是人人都能得償所願。近日就有打工仔發文指上司和某同事說看好他，會跟大老闆說讓他升職加薪，他高興便請全部同事吃飯。後來升職不成，居然問其他同事拿回當日飯錢，稱「依家係到收返真係好樣衰」，因而表示若然未肯定升職都不要這麼開心決定請吃飯。



有打工仔發文指上司和某同事說看好他，會跟大老闆說讓他升職加薪。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

該打工仔在香港討論區以「以為升職所以請同事食飯，點知升唔到」為題發帖，指早前上司和某同事說看好他，打算稍後會跟大老闆推薦，讓該同事升職加薪。同事得知消息後很開心，更豪請全部同事飲茶，共花費了數千元。

後來不知什麼緣故，該同事無法升職，竟然想收回當日茶錢，因而稱「都過咗成半個月，依家喺到收返真係好樣衰」，更表示「下次一日未肯定升職，未收到份糧，都唔好咁快開心住請食飯啦！」。

後來同事無法升職，竟然問同事拿回當日茶錢，因而稱「都過咗成半個月，依家係到收返真係好樣衰」。(Redd F on Unsplash)

不少網民都認為該同事行徑「肉酸」，應該大方點當請同事吃飯就算，「收返真係好樣衰」、「其實佢升唔到大家好快唔記得，收一收茶錢，大家刻骨銘心」、「俾我即刻遲職」、「佢都幾面皮厚，自己擺咗個烏龍」、「好小家」、「大方啲當過節請食飯，俾人唱一世就無謂」、「係經理推薦佢，無話百份百會升到」。

有人則認為升職不成自然不是升職飯，當然要給錢，「咁情況夾返都好嘅，佢都好傷下」、「話明升職請食飯，升唔到就唔係請，位位夾錢」；另有人建議要獲公司出正式通知才好決定請客，「最低限度都要出咗通告收埋信先，知道加幾錢先決定請人食乜嘢就穩陣好多」。