男歌手涉性侵被捕　男炮友揭性癖好「喜歡3P」：是放蕩的類型

日本歌手中孝介曾演出台灣電影《海角七號》，卻在於3月28日驚爆在澡堂涉嫌對男子性侵，被以現行犯逮捕。有網友挖出他疑似開設的私人帳號，除了經常曬出裸照及性影像外，貼文中更出現事件發生的澡堂。



有日本網友發現疑似是中孝介的私人社群帳號，雖然帳號的貼文，人物都沒有露臉，但眼利的網友發現，該帳號不僅生日與中孝介一致，且案發前20分鐘發布一則貼文，除了上傳了該澡堂的照片外，還在貼文處寫下：「雖然就在附近，但第一次來，空間不大，但還不錯。」所有跡象都顯示該帳號與中孝介有關，而該私人帳號內還有大量裸照。

該私人帳號內還有大量裸照。（X圖片）

【圖輯】點圖放大看中孝介疑似私人帳號中的部份裸照👇👇👇

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更勁爆的是，「週刊新潮」報導，中孝介的男性砲友受訪大談他的性癖好，他透露自己是在幾年前經由交友軟體認識對方，2人相約到酒店準備發生關係，中孝介卻突然表達想要「3P」，他禁不住中孝介的要求，他又找了1個人到酒店完成這次「活動」。該男子也直言中孝介：

「對性的欲望很強」

「是放蕩的類型」。



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