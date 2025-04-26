在某些特定日期出生的人會特別好命。



《搜狐網》運勢專欄分享，有3個農曆出生日的人一生順遂，更會為家庭帶來好運及富貴，彷彿被命運溫柔的眷顧。

運程命理｜「農曆每月這3日出世的人」特別好運？這天出生旺全家（01製圖）

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農曆初五

初五之日承載著破五迎新的美好寓意，這一天出生的人性格堅毅且樂觀。他們就像春日暖陽，無論面對何種困境，都能以積極心態去化解。在事業上，憑藉自身的努力和智慧，一路披荊斬棘，收穫頗豐。到了晚年，財富累積豐厚，生活富足，盡享天倫之樂，好運如繁星一般，始終環繞在身旁。

農曆十六

十六的月亮圓潤而清明，象徵著溫和與圓滿。這一天出生的人心地善良，為人處世圓融周到。他們善於經營人際關係，人脈廣泛，在人生道路上總能得到貴人相助。無論商業領域或職場之中，都能穩步前行，累積可觀的財富與聲譽。等到暮年之時福澤深厚，富貴安康。

農曆二十八

二十八之日有著「月晦」之後的沉澱與累積之意，這一天出生的人做事沉穩，有耐心有毅力，不急於求成，懂得厚積薄發。在年輕時或許默默耕耘，不特別顯露才能，但隨著時間的推移，努力終會迎來回報。不僅事業有成、家庭美滿，老年時更能憑藉著早年的累積，過上富貴無憂的生活，好運如影隨形，幸福滿溢。

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