風水｜開門見廁原來超漏財兼「行衰運」命理師教2招拆解破財格局

【風水】居家風水會影響一個人的運勢。台灣命理師湯鎮瑋警示，如果家裡門一打開就會看見廁所，因為不好氣場散出，會導致衰運連連。他建議可以設置玄關、屏風避邪。



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台灣命理師湯鎮瑋在社交平台發文指出，廁所是家中穢氣最重的地方，若家中打開大門會看見廁所，或是打開房間門即看見廁所，會因為浴廁內不好的氣場散出，導致居住者衰運連連。此外，也會影響財運，有守財不易的問題。

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若有民眾家庭格局是「開門見廁」，湯鎮瑋建議，可以設置玄關或屏風化解。打開房門就看見廁所，可以在廁所門加裝門簾，長度以能蓋住馬桶為原則。

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