來港買青咖哩粉！弄錯1字驚變這東西　小紅書女：吃了不識字的苦

言語差異弄出笑料！有內地女生來港旅遊，購買1盒羅拔臣青檸味的啫喱粉回家，事後卻發文稱「以為買到劣質產品」，事關她從成分表沒有發現「咖哩」（或寫作「咖喱）二字。原來該內地女是想購買青咖哩粉，隨即被網民糾正「啫喱」即果凍，而非咖哩後，她才恍然大悟，自嘲「吃了不識字的苦」。



帖文引來中港民眾質疑，「唔識睇中文，其實隔籬都仲有英文睇」、「Curry和Jelly天淵之別吧」、「有埋青檸圖都搞成咁」，故揶揄「這是吃了沒文化的虧啊」。



有內地女來港打算買青咖哩粉，看錯1字變買這東西，自嘲「吃了不識字的苦」。（《家族榮耀》劇照）

包裝盒未標示咖哩 內地女：以為買劣產品

該內地女生在小紅書發帖，指自己來香港旅遊，因為非常喜歡吃青咖哩，所以買了1盒「青咖哩粉」回家，不料回家查看包裝盒外層的成分表，發現裏頭沒有咖哩，一度以為買了劣質產品，事後才弄清原來是自己誤會了，苦言「吃了不識字的苦」、「虧我背那麼老遠回來，就當吃別人家童年味道好了」。

內地女來港想買青咖哩粉，但見到包裝盒外層成分表沒有顯示「咖哩」，以為買到劣質產品。（小紅書圖片）

疑看錯字 變買羅拔臣青檸味啫喱粉

從帖主上傳2張照片所見，她所購買的「青咖哩粉」其實是不少港人的童年回憶，是羅拔臣的青檸味啫喱粉，其實包裝盒上亦有清楚列出青檸圖案和文字，相信事主是混淆「咖哩」以及「啫喱」二詞，又或內地會稱「啫喱」為果凍，兩地言語有差異，才會發生這個誤會。

內地女購買的是羅拔臣的青檸味啫喱粉，是不少港人的童年回憶。（小紅書圖片）

網民疑惑：是覺得啫是咖的繁體字嗎？

帖文引來網民討論，甚至被轉貼至香港的社交平台，紛紛對樓主出錯感疑惑，「啥意思，買啫喱要吃咖哩」、「啫喱咖哩，傻傻分不清」、「真的不知道怎麼說，啫和咖區別那麼大都認錯，是覺得啫是咖的繁體字嗎？」、「佢應該睇唔明啫喱，以為啫喱就係咖哩，普通話沒有啫喱這個名字」，但對此表示不解，「啫喱也不是繁體字，怎麼會看成咖哩呢？這是做成果凍」。

內地女得知自己誤會了，帖文自嘲「吃了不識字的苦」。（小紅書截圖）

被網民質疑大意：咁X大嚿檸檬都睇唔到

有留言就質疑是樓主自己大意，「感情你要一本字典」、「唔識睇中文，其實隔籬都仲有英文睇」、「Curry和Jelly天淵之別吧」、「啫喱和咖哩，除了喱這個字一樣外，其他都不同」、「那青檸（兩字）你也是沒有看見？」、「有埋青檸圖都搞成咁」、「咁X大嚿檸檬都睇唔到」、「第一時間看錯沒人罵你，發現不對了還不研究，還要發上網，誰不罵你呀？」、「就說要好好讀書才不會被人笑話」、「這是吃了沒文化的虧啊」。

事件勾起不少港人童年回憶

不過帖文亦勾記不少人回憶，甚至記起當年宣傳廣告，「震騰騰開心心，羅拔臣」、「這個牌子經典」、「童年回憶」、「小時候一周起碼弄一次」。

（小紅書）