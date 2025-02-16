中環兩餸飯連飲品$125！小紅書女呻貴　網民看店舖地點撐價錢合理

香港物價高昂已非新鮮事，但兩餸飯另加飲品索價過百元，對許多人來說已是「天價」！日前有女生於社交平台發文，指於中環中環國際金融中心（ifc）某餐廳買兩餸飯，再加配1杯飲品，盛惠125元，她覺得甚是昂貴，感嘆「真的又是替別人交租的一天」，帖文惹來網民熱議。



有人覺得兩餸飯連飲品索價逾百元實在是「離地」，直指「天價兩餸飯！」、「這讓我30（元）的兩餸（飯）瞬間具有性價比了」。有網民則指該餐廳開在ifc，故認為價錢尚算合理，「ifc食餐飯，一嚿水仲有乜好X」、「如果不賣呢個價錢，點交租交人工？仲有燈油火蠟、水電煤氣、保險稅」，有人認為如樓主覺得價錢昂貴，大可選擇其他餐廳。



有小紅書女於中環購買飯盒，並加配1杯飲品，承惠125元，大呻價錢昂貴。（示意圖／資料圖片）

ifc兩餸飯盒連飲品承惠125元 小紅書女呻貴

該女生在小紅書以「中環125HKD盒飯」為題發帖，指她日前於中環國際金融中心（ifc）商場某餐廳購買外賣飯盒。從樓主上傳的相片可見，她當時選擇2款菜式，包括四季豆和炒肉，另加1杯飲品，其中盒飯70多元，而飲品卻差不多等於飯盒一半的價錢，「為啥一杯檸檬茶（要）40多（元）」。樓主慨嘆中環區物價昂貴，苦言「真的又是替別人交租的一天」。

樓主當時選擇2樣餸，包括四季豆和炒肉，另外加1杯檸檬茶。（小紅書圖片）

網民指價錢「離地」：天價兩餸飯

帖文惹來網民熱議，有人覺得這個價錢實在「離地」，「天價兩餸飯！」、「驚呆了，這讓我30（元）的兩餸（飯）瞬間具有性價比了」、「呢（個）份量我吃不飽」、「就這盒飯要100（元）以上？香港的快餐這麼好賺的？喺網紅店買的嗎？」。

有人撐ifc食品價格尚算合理

不過有人覺得以中環地段來說，這個價錢算是合理，「ifc食餐飯，一嚿水仲有乜好X」、「隨便吃就過百」、「不怪商家，如果不賣呢個價錢，點交租交人工？仲有燈油火蠟、水電煤氣、保險稅，我懷疑就算賣呢個價錢，老闆都不一定有錢賺」。有人建議若然覺得昂貴，大可選擇其他餐廳，「中環不是有兩餸飯嗎」、「你可以不選，人家明碼實價」。另外，有人則留意到樓主的飯盒旁有名牌銀包，相信以她的財力，百多元的飯盒相信絕對「食得起」。

高級兩餸飯多中環精英光顧

該小紅書女用戶光顧的餐廳，本港「旅遊達人」項明生早於2023年已曾光顧，他稱雖然兩餸飯要價75元，三餸飯為85元，但午餐時份店內人山人海，大排長龍。他形容，排隊的人都是「中環精英」，還有許多外國人和在上班族，大讚「應該是最高級的兩餸飯」；而據其上傳的照片顯示，菜式有菜有肉，當中有不少沙津以供選擇。

本港「旅遊達人」項明生曾在社交平台分享位ifc的餐廳用膳，兩餸飯要價75元，但仍大排長龍。（facebook圖片）

（小紅書）