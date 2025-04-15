無良匪搶劫12歲女！扮鄰居上門借水　扯女童頭髮強搶近萬元金頸鍊

利用他人善心再順勢搶劫，實在可恥！馬來西亞早前發生匪徒入屋搶劫案，有男子在公寓內假裝是某單位的住客，向其中一戶人家敲門，訛稱因家裏沒有水，想向對方借水。屋內的12歲女童不虞有詐，開門遞水時慘遭男子猛扯頭髮，雖然她曾試圖反抗，但最終仍被搶走價值5,530令吉（下同，約9,700港元）的金頸鍊。



案發時，女童的父親透過手機連接家門外閉路電視，目睹匪徒搶劫一幕，隨即報警求助，惟匪徒最終逃去。當地警方已就事件展開調查，將引用刑事法典392條文《搶劫罪》追捕嫌犯。



馬來西亞男子向公審單位敲門借水，女童遞上水時遭搶勢，慘遭搶走近萬元的金頸鍊。（網上影片截圖）

男子上門借水 趁機搶走女童金頸鍊

綜合馬來西亞媒體報道，事發於4月2日早上近10時，布城某棟公寓發生令人震怒的搶劫案。當時1名身穿青色外套、黑色長褲、戴黑色帽子以及口罩的男子向其中一戶人家敲門，訛稱家裏沒有水，要求住戶借水。屋內1名12歲女童一時好心，開門向男子遞水時，竟遭對方用力猛扯頭髮，女童反抗不果，被搶走價值5,530令吉的金頸鍊。

涉案男子穿青色外套、黑色長褲、戴黑色帽子以及口罩，藉借水為名趁機搶劫。（網上影片截圖）

女童遞水時 遭匪徒用力拉扯頭髮搶劫

從網上流傳的閉路電視畫面可見，匪徒當時打扮鬼祟，女童開門將白色水桶放於地下時，遭匪徒用力拉扯頭髮，雖然極力反抗，並嘗試用手捉緊鐵閘門，企圖將男子推出門外。惟女童力氣始終不敵成年男子，最終被搶走金頸鍊，匪徒得手後立刻往另一方向逃去。

好心女童從屋內拿出1桶水，準備遞予男子。（網上影片截圖）

好心女童從屋內拿出1桶水，準備遞予男子。（網上影片截圖）

男子趁機猛扯女童頭髮。（網上影片截圖）

女童即時反抗，並嘗試用手捉緊鐵閘門，企圖將男子推出門外。（網上影片截圖）

男子最終仍搶走女童的金頸鍊，得手後即往另一方向逃去。（網上影片截圖）

女童父親看CCTV見驚險一幕 即時報警

事發時女童的父親正在上班，而手機彈出通知，他立刻查看家門外安裝的閉路電視，目睹女兒和匪徒肢體衝突一幕，隨即報警求助。當地警方回應事件指，疑犯當時敲門詢問事主家是有否供水，之後要求受害人幫忙接駁水管，再將水裝進水桶，見女童沒有戒心並遞水期間，他用力拉扯女童頭髮，順勢搶走金頸鍊，女童在事件中下巴受傷。

警方正以《搶劫罪》追捕嫌犯

馬來西亞警方目前已就事件展開調查，但由於受害女童事發時未能看清疑犯樣貌，所以將會引用刑事法典392條文《搶劫罪》追捕嫌犯，案件仍有待進一步調查。

（綜合）