Coldplay演唱會｜女童跪看台做功課　惹怪獸家長疑雲　網民揭真相

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay日前在啟德體育園主場館順利舉行4場演唱會，不過近日1段女童跪在看台、戴着頭燈伏在座椅上做功課的影片引起熱議，有網民批評怪獸家長，「好反智，嘈可以專心做到功課咩，讀書時期都可以畀個小朋友透下氣，聽下唔同音樂享受家庭樂唔好咩？」，又批評「買個位嚟做功課」，浪費門票及座位，令真正樂迷未能入場享受音樂。



不過有眼利網民指出，影片拍攝時間是在開場前，Coldplay並不在台上，「認真睇就知未開show，去演唱會前未做晒功課，聽日又要交，咁可以點？係咪要捱夜通宵做埋佢？定係趁住仲有時間做埋功課，跟住enjoy個演唱會？問題源頭係教育制度」。



近日1段女童跪在Coldplay演唱會看台、伏在座椅上做功課的影片引起熱議。（Threads影片截圖）

女童Coldplay演唱會上做功課

有Coldplay樂迷在Threads發布1段影片，可見Coldplay演唱會場內看台上，有女童跪在地上，頭部戴上照明燈，伏在座椅上十分專注地做功課，身旁疑似家長正在滑手機。當時場內正播放Coldplay慰藉人心的經典歌曲《Fix You》。

近日1段女童跪在Coldplay演唱會看台、伏在座椅上做功課的影片引起熱議。（Threads影片截圖）

影片隨即引來網民批評家長，「應該係不能獨留兒童在家中，唉做少一陣功課會留班咩，啲家長諗緊乜嘢」、「有冇諗過可能係小朋友被父母逼去演唱會，小朋友寧願帶嘢去演唱會自己做」、「成件事好地獄」，又說在光線不足的環境下做功課，會對眼睛造成影響，「對眼唔使要」、「唔怪得要戴眼鏡」。

網民感慨：真係好X諷刺

有網民感慨地表示，「一路唱緊呢隻歌，好似喺背後安慰緊佢咁，但同時又一路俾人精神折磨緊，真係好X諷刺」，又將《Fix You》其中1句歌詞改成「Lights will guide you home~work」。

不過亦有網民以樂觀心態看待事件，「聽live做功課都係人生一個得意回憶，第時同朋友吹水又多一個話題」、「點解一定係做緊功課？可能人哋寫緊篇短日記記錄低自己感受啫，人哋又可能enjoy緊咁樣做」。

女童伏在座椅上十分專注地做功課。（Threads影片截圖）

眼利網民指未開場：片主有心帶風向

有眼利網民則留意到當時Coldplay並不在台上，屏幕正播放廣告，看台仍有許多空座位，樓主身旁不少人正在滑手機，質疑影片拍攝時間是在開場前。

網民指出，「都未開場，樓主唔好誤導人得唔得」、「片主有心帶風向，特登加背景音樂誤導人哋已經開show，但其實台上無演出，隔籬都㩒緊電話，好心你唔好誤導人啦」、「可能細路自己想睇先會來，不過未開場所以做住功課先，因為第二日要交」。

有眼利網民則留意到當時Coldplay並不在台上，屏幕正播放廣告，看台仍有許多空座位。（Threads影片截圖）

有眼利網民留意到看台仍有許多空座位，質疑影片拍攝時間是在開場前。（Threads影片截圖）

Coldplay演唱會完滿結束▼▼▼