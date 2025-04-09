7歲男童庭上稱「媽媽溺死姊姊」令母終身監禁　神隱17年後發聲了

美國佛羅里達州2008年2月發生一起人倫悲劇。



7歲女童阿德里安娜（Adrianna Hutto）被人發現溺斃於住家泳池中，她的同齡弟弟AJ（AJ Hutto）在法庭上親口證實真兇是母親阿曼達（Amanda Lewis），大義滅親替姊姊討公道，阿曼達最終也被判處無期徒刑，不得假釋。

時隔17年，AJ再談昔日往事，提到母親仍強調：

她百分之百有罪！

阿曼達被定罪的關鍵，便是AJ親手繪製的畫作，圖中有名女子站在泳池外圍，用手伸入水中壓住女孩的臉，AJ指出，那是媽媽正在殺死姊姊。（YouTube@True Crime Central）

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據《每日郵報》（Daily Mail）當初阿德里安娜在泳池中失去生命跡象，阿曼達向警方表示這是場意外，不過AJ卻在庭審時證稱，親眼目睹母親伸手將姊姊死死按入水中，關鍵證詞也讓阿曼達終身在獄中度過，雖她仍堅稱無辜，多次上訴皆遭到駁回。

AJ後來改名換姓，被別的家庭收養，自此消失在公眾視野中。直至接受《每日郵報》專訪時，才再回首改變他人生的事件，他堅定表示：「她百分之百有罪，我堅持我當年所說的每一個字。」

他提到，自從母親入獄後，便沒再聯絡，也不願再與對方見面。在說到阿曼達的時候，他也多以名字稱呼，而非「媽媽」。在經過童年的創傷後，AJ如今也有了家室，並成為消防員守護他人。不過，當初的事情僅有妻子知曉，他的岳父母以及隊上同僚至今並不知情。

回顧阿曼達被定罪的關鍵，便是AJ親手繪製的畫作，圖中有名女子站在泳池外圍，用手伸入水中壓住女孩的臉，AJ指出，那是媽媽正在殺死我姊姊，圖畫一旁還寫下，「She did」、「Too bad」，他則躲在樹後目睹一切發生。當初有一說，是檢方「引導證詞」，但AJ也重申：

我只是說出我看到的事實，我不認為我被「教導」或引導過任何說法。我只是照我所看到的，一字一句如實陳述。

AJ在受訪時也坦承，指認阿曼達後不禁鬆了口氣，總算可以擺脫充滿黑暗與創傷的童年，現在他也被充滿關愛的家庭收養，更凸顯兩個家庭天壤之別。

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