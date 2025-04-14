離譜！海洋公園女童「倒豎葱」墮滑梯　外傭大笑玩手機離開遭怒轟

小朋友從高處墮下，身邊人不關心其傷勢，反而開心大笑，這也太冷血了吧？有港媽於網上發文公審1名外傭，表示在海洋公園1處遊樂場內，目擊1名外傭在滑梯上與1名目測不足2歲女童拉扯，女童隨後「倒豎葱」式跌落滑梯底，當場痛極大哭，惟外傭竟然「好開心咁大笑」，離開時還邊抱着女童邊專注玩手機，漠視事件嚴重性。



帖文引來網民怒斥，「黐線，個妹妹咁細，撞親個頭點算，推到畀媽媽睇到帶佢去驗傷」、「笑笑口係咩事，又一個『惡魔保母』」，又籲樓主應盡快報警，「樓主你唔好咁被動喇，腦內出血可能會延後發生，個媽媽又未必知咩事，咁高跌個小朋友好危險，你快啲報警啦！」。



有港媽在海洋公園1處遊樂場內，目擊有女童在滑梯最高處「倒豎葱」式墮下。（Threads圖片）

該港媽於Threads發文憶述，當時穿着黃色上衣的外傭帶同綠色裙女童，在海洋公園1處遊樂場內玩耍，女童目測不足2歲，其間外傭帶女童「瀡滑梯」，在滑梯最高處時，外傭與女童發生拉扯，女童隨後「倒豎葱」式跌落滑梯底，痛得大哭起來。

女童「倒豎葱」墮下滑梯 外傭大笑惹議

港媽指出，外傭目擊女童墮下竟「好開心咁大笑」，然後「喺個瀡滑梯度瀡落嚟，再笑笑口咁攬住個小朋友講it's okay」。港媽直言「嬲到癲咗」、「我自己都有2個小朋友，睇到勁心痛」，又說「如果我係佢嘅mum（僱主），見到會即刻炒咗佢」，呼籲若有網民認識該外傭或女童，應立即告知僱主此事。

從港媽上載的影片可見，外傭抱着女童離開時，女童拿着奶樽喝奶，而外傭則專注玩手機，步伐緩慢，臉上表情看似毫不擔心女童傷勢。

外傭在女童墮下後竟「好開心咁大笑」，離開時還邊抱着女童邊專注玩手機。（Threads影片截圖）

外傭離開時一手抱着女童，一手拿着手機。（Threads影片截圖）

網民留言批評外傭，「小朋友咁跌法好傷，仲笑得出」、「好危險，萬一斷頸椎就gg，仲掛住用手機」、「太細個唔識表達，點可能仲畀支奶佢飲！」、「我一定炒硬，好冇愛心，小朋友唔想玩就唔好迫」。

網民斥：惡魔保母 憂女童傷勢

網民亦擔心女童傷勢，「個頭骨蓋未生得穩定硬淨，好容易跌倒有其他問題」、「就算表面冇傷口，可能腦已出血」、「如果小朋友喺高過1米嘅地方墮地就屬於高空墮地，係需要call白車去醫院檢查」。

另外，有網民斥責父母對女童不夠盡責，「如果連去海洋公園都唔係自己帶，要姐姐帶，應該佢好忙，連親子時間都無！」、「個工人非常有問題，但個小朋友嘅父母都好有問題，竟然畀個工人帶個兩歲小朋友去海洋公園！」。