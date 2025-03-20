紅磡花園直擊外傭吸煙！「戙高腳煲煙」累女童食二手煙　網民鬧衰

不少家長工作繁忙，會選擇聘請外傭照顧小童。有網民於紅磡休憩花園目睹1名外傭當着年約3至4歲女童面前吸煙，他擔心外傭呼出煙霧有損女童健康，故貼出照片公審「一路睇住咁細個電話Mon，一路食工人嘅二手煙」、「壞眼仲壞埋個肺」，盼女童父母能看到帖文知悉事件。



許多網民批評外傭於女童面前吸煙行為，「黐X線」、「行過去X佢啦，唔好驚多事，呢啲真係要出聲」，又質疑本港現時保障外傭制度，同時是剝削僱主，「政府唔該管制吓啦，乜都要僱主畀，養到呢啲工人無法無天」、「發現食煙（應該）唔使賠錢可以即炒，慘在仲要賠錢先送佢走」。



有外傭被目擊帶同少主到紅磡南道休憩花園，卻在對方旁邊吸煙，遭拍照公審。（FB「出走遊公園」圖片）

外傭帶少主到休憩花園 在旁吸煙惹公審

該網民3月12日下午在threads發帖，指當天經過紅磡南道休憩花園時，目擊有外傭帶着1名目測約3至4歲小妹妹，不過對方卻任由妹妹坐在長凳看電話，她自己則站在女童旁邊「戙起腳煲煙」。

外傭「戙起左腳」 口中噴出濃濃煙霧

從樓主上傳照片所示，1名紮馬尾女童坐在凳上，由於相片較昏暗，未能清楚看見她是否在使用電子產品；不過站在女童身後方、穿紅色上衣的外傭則表現休閒，她「戙起左腳」口中噴出濃濃煙霧。樓主不滿外傭漠視女童健康，「一路睇住咁細個電話Mon，一路食工人嘅二手煙」，擔心「壞眼仲壞埋個肺」，遂公開照片，盼女童父母可以知悉事件。

女童坐在長凳用電話，外傭則站在旁邊吸煙，同時噴出濃濃煙霧。（threads圖片）

網民斥黐線：家傭基本要求就唔可以食煙

帖文引來網民關注，甚至被轉載至faceook群組「聘請工人姐姐關注組」，紛紛批評外傭行為自私，「黐X線」、「做得家傭基本要求就唔可以食煙啦」、「行過去X佢啦，唔好驚多事，呢啲真係要出聲」、「好多工人姐姐喺僱主見唔到嗰陣，都只係確保細佬仔安全無事」、「我都準備請姐姐湊NB（初生嬰兒），真心好驚佢哋整死bb」，同時質疑「僱主平時聞唔到煙味？咁都留低」。

有留言就認為本港現時保障外傭制度，其實變相是剝削僱主，「呢啲人生肺癌又係要僱主埋單」、「發現食煙（應該）唔使賠錢可以即炒，慘在仲要賠錢先送佢走」、「政府唔該管制吓啦，乜都要僱主畀，養到呢啲工人無法無天」。

紅磡南道休憩花園為「全面禁煙場地」 違例吸煙可被罰款1,500元

另外，根據康樂及文化事務署網站顯示，紅磡南道休憩花園被定為「全面禁煙場地」，即是說相中外傭於上址吸煙，乃屬違法行為，最高可被定額罰款1,500元。

（threads／facebook）