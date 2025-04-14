15歲仔首去日本稱：打敗99.9%中學生　1句潮語遭家長嘲：你收皮啦

現今世代的小朋友資源豐富，不少人年紀輕輕已周遊列國，但亦有人很遲才有機會外遊。近日有1名15歲男中學生在網上發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，沒料到1句網上潮語句子引來不少家長誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」。



中學生其後留言解釋，句子是想表達「自己係少數咁大個都未去過日本」，他明白網民難免會誤解他的意思，希望大家「唔好嗌交」，又感謝明白意思和幫忙解釋的網民。中學生心平氣和地解釋引來網民大讚，「po主15歲EQ高過成串啲成年人」、「厲害，面對咁多toxic comment仲可以咁大方，家教同品格方面係真真正正打敗99.9%嘅人」。



事實上，「打敗99.9%」的某種人是網絡潮語，屬誇張的說法，甚至乎含有自嘲的意思，並非認真的統計。



有15歲男中學生近日在網上發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，沒料到惹來熱議。（Threads截圖）

15歲第一次去日本 發文稱：打敗99.9%香港中學生

該中學生於Threads發文分享去旅行的喜悅，貼出在香港國際機場登機前的照片，見到他會前往日本大阪旅行，帖文寫道「15歲人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」。

該中學生分享去旅行的喜悅，貼出在香港國際機場登機前的照片。（Threads圖片）

該中學生貼出在香港國際機場登機前的照片，見到他會前往日本大阪旅行。（Threads圖片）

家長留言嘲諷：我個仔未滿月去咗15次日本

沒料到男生提及「打敗99.9%香港中學生」竟引來不少家長網民批評，認為他在炫耀及自視過高，又留言拿出「威水史」，「我個仔1歲生日嗰日起程同我哋一家去咗歐遊」、「我6歲已經去，你咩料」、「有幾勁？我個仔未滿月已經去咗15次日本，年輕人做人要謙虛啲」、「我9歲自己1個人搭飛機去台灣，咁樣可以打敗幾多人呀？當年係1989年」、「好明顯係99.9%香港中學生打敗你啦，睇你個樣應該人哋連快1個鐘都唔X知」。

不少家長網民批評男生，認為他在炫耀及自視過高，又留言拿出「威水史」，「有幾勁？我個仔未滿月已經去咗15次日本」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民批家長：好心連潮語都唔識

有網民則力撐中學生，「成班中年阿叔阿嬸喺度跑出嚟認叻認屁……打敗99.9%中學生一定係鬥早㗎咩？唔可以鬥遲嘅？人哋有講打敗邊方面咩？」、「成班人要贏一個15歲嘅細路做乜X？」、「見到嗰班香港80後70後家長喺度獻醜，好心連潮語都唔識」、「一句咁輕鬆嘅說話竟然演變成咁，亦好睇到成人好多時唔明白年青人嘅表達模式同真正諗法！」、「作為一個成年人，見到啲不知所謂冇教養嘅成年人嘅留言，實在令人慚愧」。

有網民力撐中學生，批評「成班中年阿叔阿嬸喺度跑出嚟認叻認屁」。（《黑暗榮耀2》劇照）

樓主解釋原意兼勸交 網民讚：EQ幾高

樓主一下機後，沒料到1則普通的帖文竟成為熱帖，趕忙留言解釋原句意思，他指出從小到大，身邊很多朋友已去過日本，但他15歲才第一次去，「所以先話自己係少數咁大個都未去過日本」。他續說，「明白大家難免會get錯的」，他希望大家能夠冷靜，「和平相處，唔好嗌交」，「同時亦感謝所有明白同幫我解釋嘅朋友們」。

不少網民安慰中學生，留下正面留言，「食多啲拉麵，玩得開心啲！」、「enjoy日本！試多啲便利店嘅嘢食」、「好好體驗自己獨特日本旅程」，又讚賞「唔會逐個留言去反駁，又唔會因為有人幫佢講說話而得理不饒人，迅速收拾心情去enjoy個trip，EQ真係幾高同幾成熟」。