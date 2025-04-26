高鐵站候車旁人狂䟴腳！女子卡座勁搖晃　1招反擊令對方即收斂

「䟴腳」（意指抖腳）雖不雅但屬個人自由，惟假如身處公眾地方，便不應䟴腳以免影響其他人。最近1名女子在網上發文及上傳影片，顯示她早前在內地高鐵深圳北站候車時，坐在旁邊的陌生人不停抖腳，力度之大甚至連整個卡座也一起搖動，樓主遂決定以其人之道、還治其人之身，以更大的抖腳幅度「震返佢先」，最後令對方稍為收斂。



1名女子早前在內地高鐵深圳北站候車時，坐在旁邊的陌生人不停抖腳，力度之大甚至連整個卡座也一起搖動，她遂決定以其人之道，還治其人之身，以更大力度抖腳，讓對方收歛。（Threads影片截圖）

鄰座男女齊䟴腳震到座位搖晃

該名女子在Threads上發文，據其上傳的影片顯示，當時她位於深圳北高鐵站的候車大堂，她坐在一卡座，而旁邊隔一個座位則有其他人坐下。樓主在文中指，身旁的內地男子及其女朋友甫坐下就不停抖腳，「不停䟴腳，䟴到地震咁款」。由於樓主當天心情欠佳，便決定以其人之道，還治其人之身，比對方更大幅度地抖腳，「震返佢先，而家即刻收歛咗」。

網民：以其人之道，還治其人之身

帖文引來許多網民留言，不少人大讚樓主做得好，笑言「一定要癲過佢，做得好」、「超欣賞妳的智慧，對付他們是『以其人之道，還治其人之身』，他們才會收手，否則更得寸進尺」、「好彩妳腿有力」。有人則認為樓主只需出言提醒，根本毋需模仿對方的壞習慣，「直接出聲好啲，唔使搞咁多嘢」、「這是他們壞習慣，如妳做這動作，感覺是痛苦多於享受」。