九巴顯示屏壞剩2隻字　尷尬字眼令人爆笑　網民：向左定右讀都正

廣東話博大精深！近日網上流傳1張照片，有九巴路線顯示屏故障，1輛來往大埔富善至九龍城碼頭的75X巴士，僅顯示到「頭7」2字，無論向左讀還是向右讀都令人捧腹大笑。網民笑言「好壞唔壞，壞到只顯示個兩粒字」、「左右讀都死」、「邊個敢上，靈車一樣」、「下一站係咪陰陽路口？」。



有九巴路線顯示屏故障，顯示到的部分僅餘「頭7」，無論向左讀還是向右讀都令人捧腹大笑。（fb群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

九巴顯示屏故障 僅顯示「頭7」

有港男於fb群組「是日快快-巴士即日相」發文貼出1張九巴照片，大呼「塊電牌...啋！」。照片可見，1輛於馬路行駛的九巴路線顯示屏故障，只顯示到「頭7」，令人聯想到「頭七」，即傳統習俗先人剛去世的第七日，若從右讀起則變成罵人的說話諧音，令人忍俊不禁。

此外，下層車頭玻璃貼有兩張白紙，1張提醒乘客巴士路線是75X，即是來往大埔（富善）和九龍城碼頭，而當時方向是往九龍城碼頭；另1張紙印上「公眾活動，本班車臨時改道」，估計與日前九龍城舉行潑水節有關。

有網民建議，「好心就索性熄咗佢（顯示屏）或轉咗佢」。（資料圖片）

網民：向左讀向右讀都正

帖文引來網民爆笑，留言說「向左讀向右讀都正」、「完美演繹斷章取義嘅精髓」、「架車退役咗1個星期，今日頭7啫」、「如果去石硤尾，變咗尾7」、「司機話，你第6日咋喎，唔上得車住，過多日先」、「包架九巴做靈車」、「頭7都仲趕住返工」、「人哋巴士有標註，本班車臨時改道，所以頭7」。

有網民認為顯示屏故障情有可原，「人唔會病，車唔會舊，電子嘢就唔壞得嘅」。有網民建議，「好心就索性熄咗佢（顯示屏）或轉咗佢」、「應保留已退役的膠牌，萬一顯示故障，可用來頂替」，不過有人認為放置膠牌不可行，「依家地點太多，路邊都可以做總站」、「可能有啲路線總站都已經唔同咗」。