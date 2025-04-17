車輛失事飛脫輪胎！卡迴旋處標誌牌桿未清走　網民：警世藝術裝置

到底發生過什麼事？本港網絡近日流傳多張照片，顯示有車輛疑因失事飛脫出輪胎，卻意外卡在迴旋處一交通標誌牌上，有網民因而戲稱「警世藝術裝置」，認為應保留相中輪胎，以作警世之用，「全民聯署簽名keep住」、「Please take a轆（Look）」、「仲好使過交通黑點」。有人形容肇事司機「高手」，「好準」、「專登車埋去都未必做得到」。



疑有車輛失事飛脫輪胎，卡在迴旋處一交通標誌牌上，未有被移除。 （網上圖片）

失事輪胎卡迴旋處標誌牌 未被清走

社交平台facebook近日瘋傳多張照片，顯示有輪胎離奇地卡在迴旋處、一禁止公共小型巴士駛入的交通標誌牌上，相信是曾有車輛在此發生意外，並飛脫出輪胎，卻剛好卡在標誌牌，而標誌牌或受意外影響，出現傾斜情況，因而造成相中「奇觀」。

輪胎卡在迴旋處一交通標誌牌上。（網上圖片）

輪胎卡在迴旋處一交通標誌牌上。（網上圖片）

交通標誌牌或受意外影響，出現傾斜情況。（網上圖片）

交通標誌牌或受意外影響，出現傾斜情況。（網上圖片）

網民好奇意外經過：似Mario賽車情景

照片曝光後引來網民熱烈討論，不少人都對肇事司機感到好奇，稱呼他為「高手」，「好準」、「幾有美感」、「我琴日睇到都以為拍戲」、「專登車埋去都未必做得到」、「拍戲都擺唔到咁靚」、「似Mario賽車情景」、「禁止牌表示：不枉此生」、「以前有攝灶罅，宜家有攝棍罅」，並笑稱「香港馬路真千奇百趣」、「打卡點」、「新式恐嚇式防撞裝置」。

贊成保留輪胎 警惕駕駛者小心駕駛

有留言覺得應該保留相中輪胎，以作警世之用，「一定係裝置藝術」、「由得佢擺喺度」、「全民聯署簽名keep住」、「警惕駕駛者，安全駕駛」、「有效阻嚇駕駛者」、「Please take a轆（Look）」、「仲好使過交通黑點」。惟有途經上址的網民貼出照片，指輪胎目前已被拆卸，故稱「呢個驚世傑作已經俾人拆咗」。

有途經上址網民貼出照片，指輪胎目前已被拆卸。（網上圖片）

屯門公路曾擺放意外損毀車輛 警惕駕駛人士

事件令部份人憶起，香港過往曾有公路擺放因意外而損毀的私家車，以提醒駕駛者注意安全，「好似90年代有段時間，有啲迴旋處中間放架交通意外車震撼教育啲司機咁」、「屯門公路早期通車（有）很多嚴重車禍，展示意外後的車輛以警惕其他駕駛人士，後來因為太恐怖而取消了」。

（facebook群組）